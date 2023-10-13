Свыше 60 занятий по электробезопасности провели инженеры Белгородэнерго в этом году

В ходе профилактических бесед с подрастающим поколением энергетики рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов, разъяснили, почему нельзя забираться на опоры линий электропередачи, подстанции, кровли гаражей с открытой электропроводкой. На таких занятиях ребята узнали о том, чем опасна рыбалка под ЛЭП, необдуманное селфи или граффити на стенах высоковольтных подстанций, о том, что знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай — убьет!» предупреждают о реальной опасности поражения электрическим током.