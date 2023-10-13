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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Стойленский ГОК повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

Стойленский ГОК повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

13 октября 2023, 11:05
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовал месяц безопасности, цель которого замотивировать работников выявлять, оценивать и устранять риски на производстве.

В течение месяца стойленцы будут оттачивать навыки и привычки применения одного из инструментов ОТПБ — «Динамической оценки рисков» (ДОР).

Динамическая оценка рисков (ДОР) — комплексный инструмент ОТПБ, направленный на развитие у работников привычки и навыков оценки ситуации на месте проведения работ при ее подготовке и выполнении.

В программе: обучение применению инструмента «Динамической оценки рисков», мастер-классы по фиксации фактов приостановки небезопасных работ, совместные линейные обходы с руководителями и т. д. Самых активных участников мероприятий ждут сувениры с корпоративной символикой.

— Динамическая оценка рисков — это процесс, который должен быть интегрирован в производственную деятельность. Сотрудникам нужно время, чтобы осознать его и внедрить в свою работу. Поэтому специалисты ОТПБ проводят обучение, посещают сменно-встречные собрания и рабочие места, разбирают сложные вопросы на встречах в подразделениях. Главное для чего мы внедряем ДОР — исключение травм на производстве, — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Владимир Маслаков.

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#Белгородская область#Стойленский ГОК#Производство#Мастер-классы#Работники#Белгород#Кристина Семенчук
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