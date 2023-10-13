Стойленский ГОК повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

— Динамическая оценка рисков — это процесс, который должен быть интегрирован в производственную деятельность. Сотрудникам нужно время, чтобы осознать его и внедрить в свою работу. Поэтому специалисты ОТПБ проводят обучение, посещают сменно-встречные собрания и рабочие места, разбирают сложные вопросы на встречах в подразделениях. Главное для чего мы внедряем ДОР — исключение травм на производстве, — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Владимир Маслаков.