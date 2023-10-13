Стойленский ГОК повышает безопасность производства с помощью оценки рисков

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В течение месяца стойленцы будут оттачивать навыки и привычки применения одного из инструментов ОТПБ — «Динамической оценки рисков» (ДОР).
Динамическая оценка рисков (ДОР) — комплексный инструмент ОТПБ, направленный на развитие у работников привычки и навыков оценки ситуации на месте проведения работ при ее подготовке и выполнении.
В программе: обучение применению инструмента «Динамической оценки рисков», мастер-классы по фиксации фактов приостановки небезопасных работ, совместные линейные обходы с руководителями и т. д. Самых активных участников мероприятий ждут сувениры с корпоративной символикой.
— Динамическая оценка рисков — это процесс, который должен быть интегрирован в производственную деятельность. Сотрудникам нужно время, чтобы осознать его и внедрить в свою работу. Поэтому специалисты ОТПБ проводят обучение, посещают сменно-встречные собрания и рабочие места, разбирают сложные вопросы на встречах в подразделениях. Главное для чего мы внедряем ДОР — исключение травм на производстве, — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Владимир Маслаков.