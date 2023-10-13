Почему лебединские дорожники сравнивают свою работу с медицинской помощью

К буровзрывному управлению подъезжает дорожная техника. Следом — автобус с людьми в сигнальных жилетах. Рабочие приступают к замене асфальтобетонного покрытия. Дело это лишь на первый взгляд простое. Сначала снимается старое покрытие. На подготовленный участок при помощи дорожно-строительной техники укладывают гладкий слой асфальта. А потом лебединцы по семь раз «прокатывают» полотно средним и большим катками. Качественная дорога суеты и спешки не терпит.