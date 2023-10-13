Почему лебединские дорожники сравнивают свою работу с медицинской помощью

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
К буровзрывному управлению подъезжает дорожная техника. Следом — автобус с людьми в сигнальных жилетах. Рабочие приступают к замене асфальтобетонного покрытия. Дело это лишь на первый взгляд простое. Сначала снимается старое покрытие. На подготовленный участок при помощи дорожно-строительной техники укладывают гладкий слой асфальта. А потом лебединцы по семь раз «прокатывают» полотно средним и большим катками. Качественная дорога суеты и спешки не терпит.
Побороть главную беду
Мой проводник в этом профессиональном мире — мастер автоколонны № 6 управления грузопассажирских перевозок Иван Лютых. Запах свежеуложенного асфальта он любит с детства. Когда вырос, решил научиться строить качественные дороги. Родные отговаривали: мол, трудиться придётся на улице в любую погоду. Не переубедили.
— Как известно, в нашей стране две беды. Одну из них решил побороть, — смеётся Иван. — Окончил БГТУ имени Шухова по направлению «строительство автомобильных дорог и аэродромов». И понеслись мои километры…
Встретить президента
Шесть лет назад молодой специалист готовил… встречу Владимира Путина. Построил посадочную платформу для вертолета президента, прилетавшего на открытие комплекса ГБЖ № 3. С ответственной миссией справился:
— Работаю на комбинате семь лет, уже успел уложить сотни километров полотна. Но вертолётная площадка для президента — особый повод для гордости, — признаётся Иван Лютых.
Сегодня он мастер. В зоне его ответственности — соблюдение технологических тонкостей, необходимых временных интервалов и температурного режима (асфальт разогревают до 160 градусов!) при замене и ремонте дорожного полотна. Кроме контроля качества дорожных работ, уборка проезжей части от крупного мусора и пыли, содержание в порядке прилегающей территории, покраска бордюров и стоек дорожных знаков, покос травы.
Зима скоро
На Лебединском ГОКе почти полтора миллиона квадратных метров автодорог, площадок и автоподъездов с твёрдым покрытием. В этом году специалисты выполнили ямочный ремонт практически всех автомобильных дорог между подразделениями комбината. На днях завершили обновление полотна на территории буровзрывного управления. Уже на следующей неделе начнут капитальный ремонт проблемной дороги около ствола № 5 дренажной шахты. По этому маршруту курсируют автобусы, доставляющие работников на комбинат и обратно.
— Автомобильные дороги — артерии комбината, города, страны. Люди едут по ним на работу и домой, в магазины и на отдых. Дорожники, как врачи-хирурги: мы подлатываем, отживший свой срок слой заменяем новым, продлеваем дороге жизнь, — так образно говорит о своей работе мастер.
Готовятся дорожники и к предстоящей зиме: очистка дорог от снега, борьба с гололедицей — тоже их зона ответственности.
40 сотрудников автоколонны № 6 отвечают за ремонт и содержание
47 километров дорог комбината.
1 500кв. метров составляет площадь ямочного ремонта, проведённого лебединскими дорожниками в 2023 году.
8 000 кв. метров дорожного полотна на территории комбината заменили во время капитального ремонта.
6 000 тонн пескосоляной смеси уже подготовили для обработки дорог и тротуаров в зимний сезон.