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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Отопление

Куда обращаться белгородцам, если дома нет отопления?

13 октября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Отопление

В 287 многоквартирных домах в Белгороде ещё не дали отопление

В большинстве домов в Белгороде уже тепло. При возникновении проблем горожанам предлагают обращаться в УК или департамент городского хозяйства. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

Власти отчитались о процессе запуска отопления в многоквартирных домах в Белгороде. Тепло пока отсутствует в 287 домах. Всего же центральное отопление должно включиться в 1350 домах.

В течение двух недель специалисты будут регулировать систему. Белгородцы по-прежнему могут узнать о подаче тепла в дома с помощью интерактивной карты.

Как добавил мэр Валентин Демидов, если на карте указано, что дом уже отапливается, но по факту — нет, белгородцы могут обращаться в диспетчерские управляющих компаний. Рассказать о проблемах можно и департаменту городского хозяйства по телефону 32-73-55.

Напомним, отопления ранее не было в некоторых социальных учреждениях города. В детском саду №10 было низкое давление. В школах №11 и №24 отсутствовало тепло из-за порыва труб. В школе №21 пришлось регулировать стояки.

Общежитие белгородского техникума осталось без отопления
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#Белгородская область#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Департамент городского хозяйства#Белгород#Наталья Корявых#УК#Валентин Демидов
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