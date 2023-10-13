Куда обращаться белгородцам, если дома нет отопления?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Власти отчитались о процессе запуска отопления в многоквартирных домах в Белгороде. Тепло пока отсутствует в 287 домах. Всего же центральное отопление должно включиться в 1350 домах.
В течение двух недель специалисты будут регулировать систему. Белгородцы по-прежнему могут узнать о подаче тепла в дома с помощью интерактивной карты.
Как добавил мэр Валентин Демидов, если на карте указано, что дом уже отапливается, но по факту — нет, белгородцы могут обращаться в диспетчерские управляющих компаний. Рассказать о проблемах можно и департаменту городского хозяйства по телефону 32-73-55.
Напомним, отопления ранее не было в некоторых социальных учреждениях города. В детском саду №10 было низкое давление. В школах №11 и №24 отсутствовало тепло из-за порыва труб. В школе №21 пришлось регулировать стояки.