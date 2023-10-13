Куда обращаться белгородцам, если дома нет отопления?

Как добавил мэр Валентин Демидов, если на карте указано, что дом уже отапливается, но по факту — нет, белгородцы могут обращаться в диспетчерские управляющих компаний. Рассказать о проблемах можно и департаменту городского хозяйства по телефону 32-73-55.