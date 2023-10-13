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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Зачётная книжка и студенческий билет

Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля

13 октября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Зачётная книжка и студенческий билет

В белгородском вузе учится более 50 палестинцев и израильтян

Из них 43 человека живут в Белгороде. Бел.Ру поинтересовались, какая работа сейчас проводится с иностранными студентами в вузе.

Всего в главном белгородском университете обучаются 4183 иностранных студента из 99 стран мира. Из них непосредственно в Белгороде проживают 1797 человек.

В связи с последними событиями мы решили узнать, сколько в НИУ «БелГУ» обучающихся конкретно из Палестины и Израиля. В вузе учатся 37 палестинцев — 30 из них живут в Белгороде, и 14 израильтян — проживают здесь 13.

Как пояснили в университете, для комфортного проживания в Белгороде со всеми иностранными студентами проводят программу адаптации и социализации в новой стране. Их сопровождают тьюторы на подготовительном факультете. Также для студентов из других стран предусмотрен многоязычный электронный сервис, в который они могут обратиться по любым вопросам. Работает и международный информационный центр на шести языках.

А чтобы иностранные студенты могли почувствовать себя как дома, для них создали восемь иностранных землячеств. Это группы студентов, созданные по национальном признаку.

«Они занимаются организационными вопросами, оказывают поддержку в решении учебных, бытовых проблем, представляют интересы своих групп на уровне руководства вуза», — объяснили в университете.

На вопрос о том, проводится ли какая-то дополнительная работа со студентами из Палестины и Израиля после начала военных событий в Израиле и секторе Газа, в БелГУ ответили, что с ними проводят такую же работу, как и со всеми остальными.

Ранее журналисты Бел.Ру пообщались с председателем еврейской общины в Белгороде, которая насчитывает порядка 180 человек. Он рассказал об отношении евреев Белгорода к тому, что сейчас происходит между сектором Газа и Израилем.

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#Общество#БелГУ#Эксклюзив#Белгород#Иностранные студенты#Екатерина Никулина#Военные события
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