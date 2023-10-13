Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Всего в главном белгородском университете обучаются 4183 иностранных студента из 99 стран мира. Из них непосредственно в Белгороде проживают 1797 человек.
В связи с последними событиями мы решили узнать, сколько в НИУ «БелГУ» обучающихся конкретно из Палестины и Израиля. В вузе учатся 37 палестинцев — 30 из них живут в Белгороде, и 14 израильтян — проживают здесь 13.
Как пояснили в университете, для комфортного проживания в Белгороде со всеми иностранными студентами проводят программу адаптации и социализации в новой стране. Их сопровождают тьюторы на подготовительном факультете. Также для студентов из других стран предусмотрен многоязычный электронный сервис, в который они могут обратиться по любым вопросам. Работает и международный информационный центр на шести языках.
А чтобы иностранные студенты могли почувствовать себя как дома, для них создали восемь иностранных землячеств. Это группы студентов, созданные по национальном признаку.
«Они занимаются организационными вопросами, оказывают поддержку в решении учебных, бытовых проблем, представляют интересы своих групп на уровне руководства вуза», — объяснили в университете.
На вопрос о том, проводится ли какая-то дополнительная работа со студентами из Палестины и Израиля после начала военных событий в Израиле и секторе Газа, в БелГУ ответили, что с ними проводят такую же работу, как и со всеми остальными.
Ранее журналисты Бел.Ру пообщались с председателем еврейской общины в Белгороде, которая насчитывает порядка 180 человек. Он рассказал об отношении евреев Белгорода к тому, что сейчас происходит между сектором Газа и Израилем.