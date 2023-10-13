Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля

Как пояснили в университете, для комфортного проживания в Белгороде со всеми иностранными студентами проводят программу адаптации и социализации в новой стране. Их сопровождают тьюторы на подготовительном факультете. Также для студентов из других стран предусмотрен многоязычный электронный сервис, в который они могут обратиться по любым вопросам. Работает и международный информационный центр на шести языках.