К новой системе оплаты проезда подключили ещё один белгородский автобус

С завтрашнего дня белгородцам нужно будет два раза прикладывать банковскую карту к валидатору: при входе и выходе. При первом прикладывании должна высветиться надпись «Проезд разрешён», а при втором произойдёт списание оплаты. В случае если не приложить карту повторно, в конце рейса спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.