К новой системе оплаты проезда подключили ещё один белгородский автобус

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Изменения коснутся маршрута № 119, следующего от Центрального рынка до села Зелёная Поляна. Система оплаты проезда check-in/check-out заработает с субботы, 14 октября. Такой режим позволит автоматически рассчитывать стоимость поездки в общественном транспорте.
С завтрашнего дня белгородцам нужно будет два раза прикладывать банковскую карту к валидатору: при входе и выходе. При первом прикладывании должна высветиться надпись «Проезд разрешён», а при втором произойдёт списание оплаты. В случае если не приложить карту повторно, в конце рейса спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.
В настоящий момент система check-in/check-out работает на 40 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.
Недавно такой же режим заработал на пригородном автобусе №129, который следует из Майского в Разумное.