Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Оплата проезда

К новой системе оплаты проезда подключили ещё один белгородский автобус

13 октября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Оплата проезда

Систему двойного прикладывания карты введут в автобусе № 119 в Белгороде

Организатор пассажирских перевозок области сообщил, что с субботы в автобусе №119 заработает система двойного прикладывания карты к валидатору — при входе и выходе. Сейчас такой режим есть на 40 маршрутах Белгородской агломерации, он позволяет автоматически рассчитывать стоимость проезда.

Изменения коснутся маршрута № 119, следующего от Центрального рынка до села Зелёная Поляна. Система оплаты проезда check-in/check-out заработает с субботы, 14 октября. Такой режим позволит автоматически рассчитывать стоимость поездки в общественном транспорте.

С завтрашнего дня белгородцам нужно будет два раза прикладывать банковскую карту к валидатору: при входе и выходе. При первом прикладывании должна высветиться надпись «Проезд разрешён», а при втором произойдёт списание оплаты. В случае если не приложить карту повторно, в конце рейса спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.

В настоящий момент система check-in/check-out работает на 40 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

Недавно такой же режим заработал на пригородном автобусе №129, который следует из Майского в Разумное.

К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один пригородный белгородский маршрут
Узнать подробнее
Читайте также:
По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусеАвтобус, школа и склады: где белгородцам могут запретить курить вейпы?Белгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса
#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Проезд#Белгород#Зелёная Поляна#Вход-выход#Александра Склярова#Система оплаты
Подпишитесь
Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста
Сегодня, 13:51
«Дышит самостоятельно»: что известно о состоянии раненной при ЧП белгородки
Сегодня, 14:51
Свыше 60 занятий по электробезопасности провели инженеры Белгородэнерго в этом году
Сегодня, 12:30
Быть новому кладбищу под Белгородом или нет?
Сегодня, 17:35
Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля
Сегодня, 11:32
Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии
Сегодня, 07:40