Губернатор МО Воробьев рассказал о восстановлении прав дольщиков к концу года

В прошлом году в области должны были получить ключи или компенсации 14,7 тысячи дольщиков, однако план перевыполнили — восстановили права 16,4 тысячи человек. Андрей Воробьев заявил, что работа продолжается в отношении еще 12 тысяч дольщиков. По его словам, проблемы решаются с помощью инвесторов или привлечения действующих застройщиков для завершения работ. Им помогают с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее.