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Пресс-служба Правительства МО

Губернатор МО Воробьев рассказал о восстановлении прав дольщиков к концу года

13 октября 2023, 14:54
Пресс-служба Правительства МО
В Московской области уже 109 тысяч из 117,5 тысячи зарегистрированных обманутых дольщиков получили свои квартиры или компенсацию в размере их рыночной стоимости. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, окончательно эта проблема решится уже к концу года.

Как рассказал Воробьев, по поручению президента к 2024 году проблемы обманутых дольщиков должны быть решены. В этом вопросе, по его словам, регион получил поддержку кабмина. Губернатор отметил, что в Подмосковье остается еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах, и к концу года их права будут восстановлены, передает mosregtoday.ru.

Например, ключи от квартир получили дольщики ЖК «Белые Росы» в Котельниках, который должны были сдать еще восемь лет назад. Два года назад дома комплекса передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе. Также решен вопрос по компании «Урбан Групп» — восстановлены права 16,5 тысячи дольщиков по 65 МКД.

«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“ — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — рассказал губернатор Московской области.

В прошлом году в области должны были получить ключи или компенсации 14,7 тысячи дольщиков, однако план перевыполнили — восстановили права 16,4 тысячи человек. Андрей Воробьев заявил, что работа продолжается в отношении еще 12 тысяч дольщиков. По его словам, проблемы решаются с помощью инвесторов или привлечения действующих застройщиков для завершения работ. Им помогают с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее.

«Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — сказал Воробьев.

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