Губернатор МО Воробьев рассказал о восстановлении прав дольщиков к концу года

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Как рассказал Воробьев, по поручению президента к 2024 году проблемы обманутых дольщиков должны быть решены. В этом вопросе, по его словам, регион получил поддержку кабмина. Губернатор отметил, что в Подмосковье остается еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах, и к концу года их права будут восстановлены, передает mosregtoday.ru.
Например, ключи от квартир получили дольщики ЖК «Белые Росы» в Котельниках, который должны были сдать еще восемь лет назад. Два года назад дома комплекса передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе. Также решен вопрос по компании «Урбан Групп» — восстановлены права 16,5 тысячи дольщиков по 65 МКД.
«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“ — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — рассказал губернатор Московской области.
В прошлом году в области должны были получить ключи или компенсации 14,7 тысячи дольщиков, однако план перевыполнили — восстановили права 16,4 тысячи человек. Андрей Воробьев заявил, что работа продолжается в отношении еще 12 тысяч дольщиков. По его словам, проблемы решаются с помощью инвесторов или привлечения действующих застройщиков для завершения работ. Им помогают с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее.
«Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — сказал Воробьев.