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Обновлённое медучреждение

Гладков: улучшилось качество медицинского обслуживания около 2 тыс. белгородцев

13 октября 2023, 11:10
Фото: личная страница главы Валуйского округа Алексея Дыбова
Обновлённое медучреждение
Сразу в нескольких населённых пунктах после капитального ремонта открылись медицинские учреждения. Обновление зданий провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, в каких муниципалитетах открыли фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

В Белгородской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в регионе завершился капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Обновлённые фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и центр врача общей практики в сёлах Палатово и Верхососна Красногвардейского района улучшили качество обслуживания двух тысяч человек.

Кроме этого, в сёлах Колосково и Подгорное Валуйского горокруга торжественно открыли фельдшерско-акушерские пункты. В них есть кабинеты для приёма пациентов, прививочный, процедурный и физиокабинет, а также кабинет дневного стационара.

Для жителей открытие ФАПов стало настоящим праздником. Например, жители Колосково ждали открытие офиса семейного врача около шести лет.

В начале октября сообщалось о завершении капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Знаменка Белгородской область. Его площадь составляет 40 квадратных метров.

Торжественное открытие медучрежденияТоржественное открытие медучреждения
Торжественное открытие медучрежденияТоржественное открытие медучреждения
Торжественное открытие медучрежденияТоржественное открытие медучреждения
Торжественное открытие медучрежденияТоржественное открытие медучреждения
Торжественное открытие медучреждения
Фото: страница главы Валуйского округа Алексея Дыбова
В белгородской Знаменке заканчивают капремонт ФАПа
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