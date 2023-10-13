Гладков: улучшилось качество медицинского обслуживания около 2 тыс. белгородцев

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Белгородской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в регионе завершился капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Обновлённые фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и центр врача общей практики в сёлах Палатово и Верхососна Красногвардейского района улучшили качество обслуживания двух тысяч человек.
Кроме этого, в сёлах Колосково и Подгорное Валуйского горокруга торжественно открыли фельдшерско-акушерские пункты. В них есть кабинеты для приёма пациентов, прививочный, процедурный и физиокабинет, а также кабинет дневного стационара.
Для жителей открытие ФАПов стало настоящим праздником. Например, жители Колосково ждали открытие офиса семейного врача около шести лет.
В начале октября сообщалось о завершении капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Знаменка Белгородской область. Его площадь составляет 40 квадратных метров.