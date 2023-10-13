Гладков: улучшилось качество медицинского обслуживания около 2 тыс. белгородцев

В Белгородской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в регионе завершился капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Обновлённые фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и центр врача общей практики в сёлах Палатово и Верхососна Красногвардейского района улучшили качество обслуживания двух тысяч человек.