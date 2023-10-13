Гладков: учителя из Подмосковья и других регионов выбрали Белгородскую область

Добавим, что новые специалисты будут работать ещё в Вейделевской СОШ, Большебыковской СОШ в Красногрвардейском районе, Сетищенской основной общеобразовательной школе Красненского района, Ломовской и Большехаланской СОШ в Корочанском районе, Боброводворской СОШ Губкинского горокруга, Томаровской СОШ №1, Кривцовской и Казацкой СОШ в Яковлевском горокруге, а также в Стригуновской СОШ в Борисовском районе.