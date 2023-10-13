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Учитель

Гладков: учителя из Подмосковья и других регионов выбрали Белгородскую область

13 октября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Учитель

Гладков сообщил о результатах проекта «Земский учитель»

Регион получил 76 заявок в рамках проекта «Земский учитель». Победителями стали 14 специалистов из различных регионов РФ. Один из педагогов даже вступил в отряд самообороны, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

В Белгородскую область приехали работать учителя из других регионов страны. Область получила 76 заявок в рамках федерального проекта «Земский учитель» нацпроекта «Образование». Всего выбрали 14 победителей. Педагоги в новом учебном году приступили к работе в белгородских школах.

Специалисты приехали в приграничный регион из Московской, Рязанской, Курской, Вологодской областей. Восемь педагогов уже получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Соглашения о выплате компенсаций пока заключаются ещё с шестью учителями. Прибытие новых педагогов и осуществление выплат запланировано на октябрь текущего года.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородскую область из Рязанской приехал учитель физкультуры Сергей Богославский. Он уже работает в Верхопенской средней школе Ивнянского района. Педагог даже вступил в местную самооборону.

«Я надеюсь, родители, а самое главное — дети довольны своим новым учителем», — отметил глава региона.

Добавим, что новые специалисты будут работать ещё в Вейделевской СОШ, Большебыковской СОШ в Красногрвардейском районе, Сетищенской основной общеобразовательной школе Красненского района, Ломовской и Большехаланской СОШ в Корочанском районе, Боброводворской СОШ Губкинского горокруга, Томаровской СОШ №1, Кривцовской и Казацкой СОШ в Яковлевском горокруге, а также в Стригуновской СОШ в Борисовском районе.

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