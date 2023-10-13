Гладков: учителя из Подмосковья и других регионов выбрали Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Белгородскую область приехали работать учителя из других регионов страны. Область получила 76 заявок в рамках федерального проекта «Земский учитель» нацпроекта «Образование». Всего выбрали 14 победителей. Педагоги в новом учебном году приступили к работе в белгородских школах.
Специалисты приехали в приграничный регион из Московской, Рязанской, Курской, Вологодской областей. Восемь педагогов уже получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Соглашения о выплате компенсаций пока заключаются ещё с шестью учителями. Прибытие новых педагогов и осуществление выплат запланировано на октябрь текущего года.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородскую область из Рязанской приехал учитель физкультуры Сергей Богославский. Он уже работает в Верхопенской средней школе Ивнянского района. Педагог даже вступил в местную самооборону.
«Я надеюсь, родители, а самое главное — дети довольны своим новым учителем», — отметил глава региона.
Добавим, что новые специалисты будут работать ещё в Вейделевской СОШ, Большебыковской СОШ в Красногрвардейском районе, Сетищенской основной общеобразовательной школе Красненского района, Ломовской и Большехаланской СОШ в Корочанском районе, Боброводворской СОШ Губкинского горокруга, Томаровской СОШ №1, Кривцовской и Казацкой СОШ в Яковлевском горокруге, а также в Стригуновской СОШ в Борисовском районе.