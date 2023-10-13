Гладков: 96 тысяч белгородцев посетили занятия по проекту «Дворовой тренер»

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В этом году власти планировали привлечь к участию в проекте около 50 тыс. белгородцев, однако эту цифру удалось превысить. По информации губернатора, занятия посетили 96 тыс. человек. Вячеслав Гладков связывает такую цифру с тем, что проект проводился на всех спортивных площадках, которые построили за последние два года.
Занятия проводились и в новых парковых зонах, которые открывались по всей области, например, в Короче и в Белгороде. Я рад, что этот проект востребован. Занимаясь спортом, мы заботимся о своём здоровье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Реализация проекта «Дворовой тренер» стартовала в Белгородской области два года назад. В этом году около 500 тренеров проводили тренировки в 338 дворах региона. Бесплатные тренировки устраивали каждый вечер для людей всех возрастов