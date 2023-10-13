Гладков: 96 тысяч белгородцев посетили занятия по проекту «Дворовой тренер»

В этом году власти планировали привлечь к участию в проекте около 50 тыс. белгородцев, однако эту цифру удалось превысить. По информации губернатора, занятия посетили 96 тыс. человек. Вячеслав Гладков связывает такую цифру с тем, что проект проводился на всех спортивных площадках, которые построили за последние два года.