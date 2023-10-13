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Тренировка

Гладков: 96 тысяч белгородцев посетили занятия по проекту «Дворовой тренер»

13 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Тренировка
В летний период бесплатные тренировки на свежем воздухе устраивали для жителей всех возрастов. Посетить занятия можно было на любой из 338 спортивных площадок. Для этого в регионе работали около 500 дворовых тренеров, отметил Вячеслав Гладков.

В этом году власти планировали привлечь к участию в проекте около 50 тыс. белгородцев, однако эту цифру удалось превысить. По информации губернатора, занятия посетили 96 тыс. человек. Вячеслав Гладков связывает такую цифру с тем, что проект проводился на всех спортивных площадках, которые построили за последние два года.

Занятия проводились и в новых парковых зонах, которые открывались по всей области, например, в Короче и в Белгороде. Я рад, что этот проект востребован. Занимаясь спортом, мы заботимся о своём здоровье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Реализация проекта «Дворовой тренер» стартовала в Белгородской области два года назад. В этом году около 500 тренеров проводили тренировки в 338 дворах региона. Бесплатные тренировки устраивали каждый вечер для людей всех возрастов

Белгородцам бесплатно проводят занятия 500 дворовых тренеров
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#Белгородская область#Спортивные площадки#Белгород#Вячеслав Гладков#Дворовый тренер#Занятия#Александра Склярова#Хорошие новости
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