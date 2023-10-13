«Дышит самостоятельно»: что известно о состоянии раненной при ЧП белгородки

Пострадавшая при ночном ЧП белгородка остаётся в реанимации

Недавно Олесе Акифи провели операцию. Её состояние остаётся стабильно тяжёлым, сообщает РИА «Новости». Тем не менее пациентка в сознании. Состояние мужа женщины врачи тоже оценивают как стабильное.