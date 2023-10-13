«Дышит самостоятельно»: что известно о состоянии раненной при ЧП белгородки

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Главный врач горбольницы №2 Белгорода Ольга Мевша рассказала, что сотрудница белгородского вуза Олеся Акифи остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Она в сознании, дышит самостоятельно. Сейчас находится в реанимации.
В результате ЧП она получила перелом нижних конечностей и сотрясение головного мозга. Недавно ей провели операцию. Известно, что пациентке предстоит пройти длительный восстановительный процесс — возможно, несколько месяцев.
Ранее сообщалось и о состоянии мужа Олеси — Хайбара Акифи. Он стабилен, пациента подключили к искусственной вентиляции лёгких. Акифи находился в медикаментозной коме. У него 15% ожогов тела, тяжёлая минно-взрывная травма, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.
Напомним, что ночью 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник. Из-за падения обломков разрушился частный дом. Внутри находились Олеся и Хайбар Акифи, их четырёхлетняя дочь и родители женщины. Спасти ребёнка и пожилую пару не удалось — они погибли.