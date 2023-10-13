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Реанимация

«Дышит самостоятельно»: что известно о состоянии раненной при ЧП белгородки

13 октября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Реанимация

Пострадавшая при ночном ЧП белгородка остаётся в реанимации

Недавно Олесе Акифи провели операцию. Её состояние остаётся стабильно тяжёлым, сообщает РИА «Новости». Тем не менее пациентка в сознании. Состояние мужа женщины врачи тоже оценивают как стабильное.

Главный врач горбольницы №2 Белгорода Ольга Мевша рассказала, что сотрудница белгородского вуза Олеся Акифи остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Она в сознании, дышит самостоятельно. Сейчас находится в реанимации.

В результате ЧП она получила перелом нижних конечностей и сотрясение головного мозга. Недавно ей провели операцию. Известно, что пациентке предстоит пройти длительный восстановительный процесс — возможно, несколько месяцев.

Ранее сообщалось и о состоянии мужа Олеси — Хайбара Акифи. Он стабилен, пациента подключили к искусственной вентиляции лёгких. Акифи находился в медикаментозной коме. У него 15% ожогов тела, тяжёлая минно-взрывная травма, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.

Напомним, что ночью 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник. Из-за падения обломков разрушился частный дом. Внутри находились Олеся и Хайбар Акифи, их четырёхлетняя дочь и родители женщины. Спасти ребёнка и пожилую пару не удалось — они погибли.

Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста
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Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста
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