Быть новому кладбищу под Белгородом или нет?

Недавно депутаты горсовета Белгорода предложили хоронить людей за городом, так как в областном центре не осталось свободных участков для этих целей. И одним из вариантов назвали село Стрелецкое Белгородского района. Это вызвало шквал недовольства местных жителей, которые не хотят соседствовать с кладбищем в дополнение к уже имеющемуся полигону ТБО. Ситуацию прокомментировали мэр Валентин Демидов и губернатор Вячеслав Гладков.