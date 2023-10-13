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Мэр Белгорода прокомментировал слухи о новом кладбище

Быть новому кладбищу под Белгородом или нет?

13 октября 2023, 17:35
Фото: 1MI

Мэр Белгорода прокомментировал слухи о новом кладбище

13 октября главной темой прямых эфиров мэра Белгорода Валентина Демидова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало строительство кладбища в Стрелецком вблизи микрорайона Юго-Западный 2.2.

Недавно депутаты горсовета Белгорода предложили хоронить людей за городом, так как в областном центре не осталось свободных участков для этих целей. И одним из вариантов назвали село Стрелецкое Белгородского района. Это вызвало шквал недовольства местных жителей, которые не хотят соседствовать с кладбищем в дополнение к уже имеющемуся полигону ТБО. Ситуацию прокомментировали мэр Валентин Демидов и губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал градоначальник, ещё в начале года мэрия направила обращение для получения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы по земельному участку в Белгородском районе вблизи СПК «Новая жизнь» в Стрелецком, и данный вопрос всё ещё рассматривается.

Участок, о котором идёт речь, расположен на расстоянии 750 м от границы жилых участков в микрорайоне Юго-Западный 2.2. Соответствующие обращения были направлены, вопрос изучается. Будем вас информировать.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дополнил, что участок, по которому сейчас проводится экспертиза, имеет сельскохозяйственное назначение, то есть строить на нём кладбище запрещено. Пока что администрация города запросила разрешение провести экологическую экспертизу на возможность расширения кладбища. Если она покажет, что это можно сделать, вопрос обязательно будет обсуждаться с местными жителями.

Напомним, новость о возможном строительстве кладбища вблизи микрорайона Юго-Западный 2.2 вызвала массу возмущений не только жителей этого микрорайона, но и соседних. Теперь белгородцы настаивают на очной встрече с властями.

«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев
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#Город#Новости Белгорода#Кладбище#Белгород#Валентин Демидов#Споры#Милена Фишер
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