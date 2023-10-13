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Published Сегодня, 13:01

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Проводы на службу

Белгородец не смог доказать в суде свою непригодность к воинской службе

13 октября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Проводы на службу

Белгородец заплатит 100 тысяч рублей за уклонение от призыва

Военно-врачебная комиссия не увидела проблем. Жителю региона вручили повестку, но парень не пришёл к месту отправки на военную службу. Позже он попросил провести медосвидетельствование, но вновь не пришёл. Губкинский городской суд признал его виновным, приговор уже вступил в законную силу.

Губкинский городской суд признал белгородца виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Житель Губкинского округа обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Белгородец прошёл военно-врачебную комиссию в период с 4 по 19 апреля 2022 года. Тогда его признали годным к службе и вручили повестку. Однако в заявленное время житель Губкинского округа для отправки к месту прохождения воинской службы не явился. Позже он подал заявление в призывную комиссию округа с просьбой провести ему медицинское освидетельствование. Парню назначили время, но он снова не пришёл.

Тогда его признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на службу при отсутствии законных оснований на это). Приговор суда вступил в законную силу 4 октября.

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#Белгородская область#Губкин#Белгород#Губкинский горокруг#Повестка в военкомат#Александра Склярова#Уклонение от военной службы
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