Белгородец не смог доказать в суде свою непригодность к воинской службе

Белгородец прошёл военно-врачебную комиссию в период с 4 по 19 апреля 2022 года. Тогда его признали годным к службе и вручили повестку. Однако в заявленное время житель Губкинского округа для отправки к месту прохождения воинской службы не явился. Позже он подал заявление в призывную комиссию округа с просьбой провести ему медицинское освидетельствование. Парню назначили время, но он снова не пришёл.