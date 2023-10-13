Белгородец не смог доказать в суде свою непригодность к воинской службе

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Губкинский городской суд признал белгородца виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Житель Губкинского округа обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.
Белгородец прошёл военно-врачебную комиссию в период с 4 по 19 апреля 2022 года. Тогда его признали годным к службе и вручили повестку. Однако в заявленное время житель Губкинского округа для отправки к месту прохождения воинской службы не явился. Позже он подал заявление в призывную комиссию округа с просьбой провести ему медицинское освидетельствование. Парню назначили время, но он снова не пришёл.
Тогда его признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на службу при отсутствии законных оснований на это). Приговор суда вступил в законную силу 4 октября.