Анна Куташова стала главой Белгородского района

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Вчера, 12 октября, состоялось заседание муниципального совета Белгородского района. Депутаты на нём единогласно поддержали кандидатуру Анны Куташовой на должность главы администрации.
Анна Куташова родилась в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга. В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа долгое время работала школьным учителем, а затем — главой района.
В 2021 году вернулась в Белгородскую область и с 23 ноября занимала пост первого замглавы администрации Красногвардейского района. В декабре того же года официально стала главой муниципалитета. С 5 сентября 2023 года эту должность занимает экс-глава Муромской территориальной администрации в Шебекинском округе Галина Руденко.
Куташова исполняла обязанности главы Белгородского района с 11 сентября 2023 года. До неё администрацией руководил Владимир Перцев. О его уходе 28 августа сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Напомним, что этой осенью некоторых глав муниципалитетов Белгородской области избрали на новые сроки. Так, Новооскольским горокругом продолжит руководить Андрей Гриднев, Грайворонским округом — Геннадий Бондарев, Валуйским округом — Алексей Дыбов.