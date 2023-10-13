Анна Куташова стала главой Белгородского района

В 2021 году вернулась в Белгородскую область и с 23 ноября занимала пост первого замглавы администрации Красногвардейского района. В декабре того же года официально стала главой муниципалитета. С 5 сентября 2023 года эту должность занимает экс-глава Муромской территориальной администрации в Шебекинском округе Галина Руденко.