Знамя земель белгородских: 14 октября — День флага Белгородской области

У каждого цвета есть своё символическое значение. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, благородство, а ещё залежи мела, молоко и сахар, которые производят в области, красный — это мужество и храбрость, кровь всех наших воинов, которые защищали территорию в 16-20 веках. Зелёный цвет на флаге — поля и леса Белгородчины, а чёрный — почва, во всём её богатстве и плодородии, чернозем и недра. Проходящий через весь стяг синий крест — это слава, честь и верность.