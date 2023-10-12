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флаг Белгородской области

Знамя земель белгородских: 14 октября — День флага Белгородской области

12 октября 2023, 06:00
Фото: vk.com/gladkov_vv
флаг Белгородской области
В субботу жители региона будут праздновать День флага Белгородской области. Бел.Ру подготовили для читателей немного фактов из истории главного символа субъекта.

Флаг Белгородской области в том виде, в котором мы его знаем сейчас, был принят в мае, а утверждён 22 июня 2000 года. При этом праздновать его день принято 14 октября. Флаг состоит из четырёх равных частей белого, красного, зелёного и чёрного цвета, которые разделены синим крестом. В белой части флага — герб региона со львом и орлом.

У каждого цвета есть своё символическое значение. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, благородство, а ещё залежи мела, молоко и сахар, которые производят в области, красный — это мужество и храбрость, кровь всех наших воинов, которые защищали территорию в 16-20 веках. Зелёный цвет на флаге — поля и леса Белгородчины, а чёрный — почва, во всём её богатстве и плодородии, чернозем и недра. Проходящий через весь стяг синий крест — это слава, честь и верность.

Кроме того, по данным сайта Белгородской областной думы, флаг Белгородской области воспроизводит цвета и формы исторического флага России, «а также полковых и ротных знамён Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков, пожалованных Петром I». Стяг неразрывно связан с ратной историей области, её традициями, героизмом и единством местных жителей.

Год назад ко Дню флага Белгородской области Бел.Ру подготовило тест на знание истории знамени региона. Предлагаем нашим читателям после такого исторического ликбеза проверить свои знания.

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#Белгородская область#Традиции#Герб#Флаг#История#Белгород#Екатерина Никулина
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