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Пункт выдачи заказов Wildberries

Время для «Мира»: Wildberries ввёл комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

12 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Пункт выдачи заказов Wildberries
С 9 октября любители закупаться на «ягодном» маркетплейсе платят сверху 3% от суммы покупки, если оплата проходит по карте на платёжной системе Visa или Mastercard. В начале года белгородцы пожаловались, что за возврат каждого товара на WB начали брать плату.

Нововведение в оплате покупок на Wildberries, по словам директора по развитию финансовых и платёжных сервисов компании Дмитрия Колесникова, связано с «особенностями операционно-технологического процесса приёма платежей по ним».

Как пояснил Колесников «Ведомостям», сейчас маркетплейс якобы не может напрямую обрабатывать операции по картам, которые были выпущены в России с платёжными системами Visa и Mastercard. И этот «процентик» идёт в счёт «вознаграждения» банка, который обрабатывает платёж.

При этом директор по развитию отметил, что при оплате картой «Мир», через СБП или SberPay комиссия 3% не будет сниматься. Что интересно, в SberPay есть возможность оплачивать картой на платёжной системе Visa или Mastercard, и проценты, естественно, не снимают.

Журналисты Бел.Ру решили проверить, как это работает. Взяли две карты — Mastercard и «Мир». При оплате корзины на Wildberries обе карты автоматически добавились через систему SberPay, и разницы в сумме никакой нет.

Карта на системе "Mastercard"Карта на системе "Mastercard"
Карта на системе "Мир"Карта на системе "Мир"
Карта на системе "Mastercard"
Фото: Bel.ru

Напомним, в начале февраля читатели пожаловались Бел.Ру на платный возврат товаров на Wildberries. Во время заказа пользователям высвечивалось уведомление о том, что в случае возврата товаров им придётся заплатить за каждый из них дополнительно.

Как стало известно позже, генпрокуратура РФ проверит законность таких «вознаграждений для банка» от Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard, а также взимания оплаты за возврат каждого товара.

Клиенты ВТБ смогут получить платежные стикеры
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