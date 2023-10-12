Время для «Мира»: Wildberries ввёл комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Нововведение в оплате покупок на Wildberries, по словам директора по развитию финансовых и платёжных сервисов компании Дмитрия Колесникова, связано с «особенностями операционно-технологического процесса приёма платежей по ним».
Как пояснил Колесников «Ведомостям», сейчас маркетплейс якобы не может напрямую обрабатывать операции по картам, которые были выпущены в России с платёжными системами Visa и Mastercard. И этот «процентик» идёт в счёт «вознаграждения» банка, который обрабатывает платёж.
При этом директор по развитию отметил, что при оплате картой «Мир», через СБП или SberPay комиссия 3% не будет сниматься. Что интересно, в SberPay есть возможность оплачивать картой на платёжной системе Visa или Mastercard, и проценты, естественно, не снимают.
Журналисты Бел.Ру решили проверить, как это работает. Взяли две карты — Mastercard и «Мир». При оплате корзины на Wildberries обе карты автоматически добавились через систему SberPay, и разницы в сумме никакой нет.
Напомним, в начале февраля читатели пожаловались Бел.Ру на платный возврат товаров на Wildberries. Во время заказа пользователям высвечивалось уведомление о том, что в случае возврата товаров им придётся заплатить за каждый из них дополнительно.
Как стало известно позже, генпрокуратура РФ проверит законность таких «вознаграждений для банка» от Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard, а также взимания оплаты за возврат каждого товара.