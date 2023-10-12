Время для «Мира»: Wildberries ввёл комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

При этом директор по развитию отметил, что при оплате картой «Мир», через СБП или SberPay комиссия 3% не будет сниматься. Что интересно, в SberPay есть возможность оплачивать картой на платёжной системе Visa или Mastercard, и проценты, естественно, не снимают.