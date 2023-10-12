«В случае отказа — увольнение». Белгородцев принуждают вступать в народную дружину?

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Белгородка пожаловалась на то, что людей якобы заставлять вступать в ряды дружинников. За отказ, по словам женщины, угрожают увольнением. О ситуации она написала в Сети.
«С какого времени вступление в БРОО „Сводный оперативный отряд содействия правопорядка и районную дружину Корочанского района“ стало принудительно?» — поинтересовалась женщина.
Она рассказала, что мужу и его коллегам, которые работают водителями школьных автобусов, выдали заявление на вступление. Если они откажутся, их якобы ждёт увольнение. Белгородка попросила дать правовую оценку данному факту.
Жительнице региона ответил глава администрации Корочанского района Николай Нестеров. Он сообщил, что вступление в ДНД — добровольное. Отказ основанием для увольнения не является.
Вступление в Белгородскую самооборону и в народные дружины может происходить исключительно по личному желанию и не является основанием для увольнения человека с работы.
Николай Нестеров, глава Корочанского района
Женщина предположила, что не все знают правила вступления в дружины.
«Благодарю за ответ. Так, может, не все из ваших подчинённых это знают?» — добавила белгородка.
Летом бойцам народной дружины предлагали подписать «Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». При этом в документе не было положений, которые бы защищали бойцов при ранении и гибели. Многие в связи с этим решили уйти из ДНД.
Ранее сообщалось, что жительницу региона возмутило утреннее дежурство учителей у дорог. Женщина уверена, что с этом нет смысла. Она поинтересовалась, почему педагогов заставляют на протяжении часа дежурить перед уроками. Также белгородка предложила отправить на дежурство дружинников вместо учителей.
Глава минобра области Андрей Милёхин ответил, что всё это — в рамках закона. Дежурство учителей, с его слов, организовано для предотвращения аварий с участием детей.