В программу выплат «Совершеннолетие» в Белгородской области внесли изменения

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В программу «Совершеннолетие» в Белгородской области внесли изменения. Сменились чиновники, которые будут курировать проект. Правительство региона утвердило организационно-штатные изменения.
Так, из документа убрали имена экс-министра экономического развития Зои Астанковой и бывшего главы белгородского минфина Владимира Боровика. Также решили исключить и уволившегося из правительства Евгения Мирошникова.
Работой по программе вместо них теперь занимаются врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев, министр цифрового развития Сергей Четвериков. Контроль за исполнением постановления возложили на первого замгубернатора Дмитрия Гладского.
Фонд «Совершеннолетие» в регионе актуален до сих пор. Уведомление об областной выплате приходит по месту регистрации ребёнка после того, как ему исполняется 18 лет. В 2022 году деньги по программе выплатили 120 тысячам белгородцев.
Весной прошлого года губернатор Вячеслав Гладков заявил, что цели и задачи проекта стали неактуальными и фонд нужно изменить. Глава региона предлагал направить средства на поддержку семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Напомним, программа «Совершеннолетие» действует в Белгородской области с 2013 года.