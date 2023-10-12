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Документы

В программу выплат «Совершеннолетие» в Белгородской области внесли изменения

12 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Документы

Состав экспертного совета фонда «Совершеннолетие» изменился в Белгороде

Сменились имена чиновников, курирующих проект. Некоторые из них уже не работают в областном правительстве, поэтому их заменили другими. Соответствующее постановление опубликовали 9 октября 2023 года.
Сюжет
Деньги

В программу «Совершеннолетие» в Белгородской области внесли изменения. Сменились чиновники, которые будут курировать проект. Правительство региона утвердило организационно-штатные изменения.

Так, из документа убрали имена экс-министра экономического развития Зои Астанковой и бывшего главы белгородского минфина Владимира Боровика. Также решили исключить и уволившегося из правительства Евгения Мирошникова.

Работой по программе вместо них теперь занимаются врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев, министр цифрового развития Сергей Четвериков. Контроль за исполнением постановления возложили на первого замгубернатора Дмитрия Гладского.

Фонд «Совершеннолетие» в регионе актуален до сих пор. Уведомление об областной выплате приходит по месту регистрации ребёнка после того, как ему исполняется 18 лет. В 2022 году деньги по программе выплатили 120 тысячам белгородцев.

Весной прошлого года губернатор Вячеслав Гладков заявил, что цели и задачи проекта стали неактуальными и фонд нужно изменить. Глава региона предлагал направить средства на поддержку семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, программа «Совершеннолетие» действует в Белгородской области с 2013 года.

Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?
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