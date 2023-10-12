В историческом центре в Старом Осколе продают здания за 8,9 млн рублей

Из опубликованного объявления следует, что пять зданий площадью 1,7 тыс. кв. м и сооружение расположены рядом с исторической застройкой общественно-делового назначения. Вблизи также находятся административные здания, образовательные учреждения и городские достопримечательности. Участок можно использовать под малоэтажную многоквартирную или среднеэтажную жилую застройки.