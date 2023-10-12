Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В историческом центре в Старом Осколе продают здания за 8,9 млн рублей

В историческом центре в Старом Осколе продают здания за 8,9 млн рублей

12 октября 2023, 10:12
Фото: 1MI
На участке расположены пять зданий и одно сооружение. Итоги аукциона станут известны 17 ноября, сообщает «Коммерсант».

На торги в Старом Осколе выставили 0,3 га земли с комплексом зданий. Они находятся в Старом Осколе на улице Комсомольской.

Из опубликованного объявления следует, что пять зданий площадью 1,7 тыс. кв. м и сооружение расположены рядом с исторической застройкой общественно-делового назначения. Вблизи также находятся административные здания, образовательные учреждения и городские достопримечательности. Участок можно использовать под малоэтажную многоквартирную или среднеэтажную жилую застройки.

Начальную стоимость лота оценили в 8,9 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 13 ноября, итоги озвучат 17 ноября.

Напомним, что в сентябре «Дом.РФ» продал бывшую территорию автодрома. За 32,5 млн рублей лот выкупило ООО «Панорама-парк», которому принадлежит «Чайхана №1».

Бывшую территорию автодрома в Белгороде выкупил владелец «Чайхоны»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец продаёт икону, уцелевшую после революции и жёстких обстрелов ШебекиноНе «Москвич 3», но зато за 100 тысяч: белгородец продаёт авто 1957 года выпускаПредложений - море, спроса нет: почему в Белгороде не продаётся элитная недвижимость
#Белгородская область#Старый Оскол#Аукцион#Новости Старого Оскола#Здания#Лот#Александра Склярова
Подпишитесь
«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП
Сегодня, 13:20
«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП
Сегодня, 10:55
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы
Сегодня, 10:40
Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?
Сегодня, 13:14
Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?
Сегодня, 10:34