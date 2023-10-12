В историческом центре в Старом Осколе продают здания за 8,9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На торги в Старом Осколе выставили 0,3 га земли с комплексом зданий. Они находятся в Старом Осколе на улице Комсомольской.
Из опубликованного объявления следует, что пять зданий площадью 1,7 тыс. кв. м и сооружение расположены рядом с исторической застройкой общественно-делового назначения. Вблизи также находятся административные здания, образовательные учреждения и городские достопримечательности. Участок можно использовать под малоэтажную многоквартирную или среднеэтажную жилую застройки.
Начальную стоимость лота оценили в 8,9 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 13 ноября, итоги озвучат 17 ноября.
Напомним, что в сентябре «Дом.РФ» продал бывшую территорию автодрома. За 32,5 млн рублей лот выкупило ООО «Панорама-парк», которому принадлежит «Чайхана №1».