В детсадах Белгорода проведут встречи с родителями по поводу недопуска в детсады

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В детских садах Белгорода действует новая пропускная система, из-за которой в здание не впускают даже родителей детей. Горожан такое нововведение не устраивает, они утверждают, что дети не желают теперь идти в садик.
Одна родительница сообщила, что всех дошкольников собирают около детсадов и только потом запускают внутрь. Стоять на улице, по её словам, дети могли и по 20 минут.
Мы, родители, должны иметь представление о том, что происходит в саду и что у ребёнка в шкафчике. Тогда ставьте охрану на улицу, и пусть проверяет пропуска у родителей. Я просто в бешенстве от этого.
жалуется девушка
Из-за множества возмущений в учреждениях решили встретиться с родителями и обсудить возникшие у них вопросы. Об этом сообщили в администрации города: встречи с родителями 12 и 13 октября проведут заведующие детсадами.
Но выбранное администрацией решение жителей не устраивает: им нужны не разговоры, а действия.
Вы детей от родителей защищаете? Кому надо, тот найдёт, как зайти на территорию. Уберите это нововведение, пожалуйста.
требуют родители
Белгородцы утверждают, что это очередные отписки, и просят «дать чёткий ответ». В противном случае грозятся решать вопрос на федеральном уровне.
Напомним, что данную меру безопасности ввели в сентябре. Некоторые белгородцы сравнили новые меры с тюремными.