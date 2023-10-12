Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Дети

В детсадах Белгорода проведут встречи с родителями по поводу недопуска в детсады

12 октября 2023, 12:12
Фото: Midjourney
Дети
Встречи проведут заведующие детскими садами. Состоятся они должны 12 и 13 октября.

В детских садах Белгорода действует новая пропускная система, из-за которой в здание не впускают даже родителей детей. Горожан такое нововведение не устраивает, они утверждают, что дети не желают теперь идти в садик.

Одна родительница сообщила, что всех дошкольников собирают около детсадов и только потом запускают внутрь. Стоять на улице, по её словам, дети могли и по 20 минут.

Мы, родители, должны иметь представление о том, что происходит в саду и что у ребёнка в шкафчике. Тогда ставьте охрану на улицу, и пусть проверяет пропуска у родителей. Я просто в бешенстве от этого.
жалуется девушка

Из-за множества возмущений в учреждениях решили встретиться с родителями и обсудить возникшие у них вопросы. Об этом сообщили в администрации города: встречи с родителями 12 и 13 октября проведут заведующие детсадами.

Но выбранное администрацией решение жителей не устраивает: им нужны не разговоры, а действия.

Вы детей от родителей защищаете? Кому надо, тот найдёт, как зайти на территорию. Уберите это нововведение, пожалуйста.
требуют родители

Белгородцы утверждают, что это очередные отписки, и просят «дать чёткий ответ». В противном случае грозятся решать вопрос на федеральном уровне.

Напомним, что данную меру безопасности ввели в сентябре. Некоторые белгородцы сравнили новые меры с тюремными.

«Сделали из детсада тюрьму»: родители в Белгороде недовольны новыми ограничениями
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский минобр объяснил ситуацию с выданной родителям в школе квитанциейВ Белгороде родители вновь оказались обеспокоены состоянием детского сада №20Родителям дошкольников в Белгороде запретили заходить в детский сад
#Белгородская область#Родители#Новости Белгорода#Детсады#Белгород#Пропуск#Александра Склярова
Подпишитесь
«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП
Сегодня, 13:20
«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП
Сегодня, 10:55
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы
Сегодня, 10:40
Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?
Сегодня, 13:14
Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?
Сегодня, 10:34