В Белгородской области прошёл семинар для молодых активистов

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
«Этой осенью „Новое поколение“ отметило своё 18-летие, мы стали совершеннолетними. Это 36-й по счёту семинар. Каждый из них, конечно же, особенный, потому что есть особая тема, над которой мы работаем с педагогами и участниками. В этот раз мы затронули тему „Истоки и путь вдохновения“. Посмотреть, откуда берётся вдохновение, как оно развивается и к чему приходит. Ведь у любого вдохновения должна быть цель и результат, иначе это пустой звук. Ребята работают и с фольклором, со своим семейным древом и своими истоками, и смотрят, во что может оно выливаться, каким образом творчество, развитие своих коммуникационных навыков влияет на то, чтобы достигать цели и вдохновляться»,— сказал председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
В течение 10 дней 47 активистов молодёжи из Белгородской области, Москвы и других регионов России, а также Казахстана раскрывали свой творческий и профессиональный потенциал под руководством опытных преподавателей. Участники учились правильно говорить, анализировать, переосмысливать, петь, танцевать, творить, проживать эмоции, слышать и понимать себя.
Участие в семинаре — бесплатное. Чтобы попасть на него, надо было отправить заявку и пройти очный отбор. В этом году конкурс составил восемь человек на место. Участник из Казахстана, актёр театра юного зрителя из Алма-Аты Жанибек Багыбаев получил приглашение на семинар от педагога, художественного руководителя семинара, заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра Вероники Косенковой.
«Если у кого-то стоит вопрос, ехать ли на этот семинар или не ехать, я крайне советую ехать. Педагоги работают не поверхностно, они прорабатывают каждую свою идею и пытаются раскрыть ребят. Здесь есть такие тренинги, которые помогают открыть именно себя с новых сторон. Вот, к примеру, есть тренинг, когда тебе постоянно задают вопрос „Кто ты? Кто ты? Кто ты?“ и ты постоянно отвечаешь на него на протяжении пяти минут. Проходит минута, и ты уже не понимаешь, а кто есть на самом деле. Начинаешь в себе копаться, и это очень помогает, особенно мне, ведь специфика моего театра — это работа с детьми», — рассказал Жанибек Багыбаев.
С участниками семинара работают ведущие специалисты всероссийского и международного уровня, которые на протяжении многих лет являются базовыми педагогами семинара. Помимо Вероники Косенковой, это актриса, тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, режиссёр Ольга Шарий, коуч и бизнес-консультант Наталья Кондаурова и другие.
Семинар «Новое поколение» проводится с 2005 при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. По традиции в семинарах участвуют и новопоколенцы разных лет, которые уже реализовали свой потенциал в различных сферах жизни.
«Мой первый семинар был в 2009 году и с тех пор, как у нас говорят в „Новом поколении“, если ты попал в процесс, ты из него никуда не денешься. Тогда я был молодым поэтом, у нас был свой творческий клуб. Мы читали стихи, создавали площадку для общения творческой молодёжи, где можно было поделиться своим творчеством и получить какую-то обратную связь. Со временем, в течение пяти лет этот клуб разрастался, у нас был выпущен свой сборник стихотворений и прозы. Потом возник мой проект сетевого издания, потому что когда-то нас научили брать на себя ответственность и не бояться этого. С 2014 года существует наше средство массовой информации, оно появилось при поддержке Андрея Скоча, который заставил нас поверить в свою мечту и заняться тем, чем хотелось», — поведал главный редактор сетевого издания «Фонарь-ТВ» Андрей Маслов.
«Я горжусь теми заслугами, которые сейчас есть у ребят, прошедших через семинары „Новое Поколение“. Особенно теми, кто уже взрослый, кому сегодня по 35, кто 18 лет назад пришёл впервые сюда. Это ответственные взрослые люди, которые знают, как им дальше жить, на что опираться. Кто умеет, в первую очередь, внутри себя самого найти опору, быть светлым и добрым человеком, делиться этим светом и добром со своими близкими людьми, с теми, кто рядом, с теми, кто дальше, и распространять это вообще на весь мир»,— отметил Андрей Скоч.
Центральным событием традиционно, после четырёхлетнего перерыва, стала встреча с основателем движения «Новое поколение» Андреем Скочем. В течение почти двух часов он отвечал на вопросы участников семинара о становлении личности, выборе жизненного пути и своём отношении к жизни.