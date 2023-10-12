В Белгородской области прошёл семинар для молодых активистов

«Мой первый семинар был в 2009 году и с тех пор, как у нас говорят в „Новом поколении“, если ты попал в процесс, ты из него никуда не денешься. Тогда я был молодым поэтом, у нас был свой творческий клуб. Мы читали стихи, создавали площадку для общения творческой молодёжи, где можно было поделиться своим творчеством и получить какую-то обратную связь. Со временем, в течение пяти лет этот клуб разрастался, у нас был выпущен свой сборник стихотворений и прозы. Потом возник мой проект сетевого издания, потому что когда-то нас научили брать на себя ответственность и не бояться этого. С 2014 года существует наше средство массовой информации, оно появилось при поддержке Андрея Скоча, который заставил нас поверить в свою мечту и заняться тем, чем хотелось», — поведал главный редактор сетевого издания «Фонарь-ТВ» Андрей Маслов.