Центр Белгорода украсят розы, колеус и шалфей

В октябре коммунальщики реконструируют клумбы на Народном бульваре. 16 тыс. растений появятся на трёх участках: от улицы Пушкина до проспекта Богдана Хмельницкого, от улицы Попова до Николая Чумичова, а также от Князя Трубецкого до Белгородского полка. Среди общего количества растений, которые планируется высадить, 4,5 тыс. — розы.