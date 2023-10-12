Центр Белгорода украсят розы, колеус и шалфей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В октябре коммунальщики реконструируют клумбы на Народном бульваре. 16 тыс. растений появятся на трёх участках: от улицы Пушкина до проспекта Богдана Хмельницкого, от улицы Попова до Николая Чумичова, а также от Князя Трубецкого до Белгородского полка. Среди общего количества растений, которые планируется высадить, 4,5 тыс. — розы.
На прошлой неделе на первом участке уже заменили грунт на свежий и более плодородный. В настоящий момент идёт рекультивация почвы на втором и высадка роз на третьем участках.
Общая площадь клумб составит 2300 квадратных метров. Коммунальщики также высадят колеус, сальвию, шалфей и другие растения, которые будут цвести с мая по октябрь.
Работы планируется завершить к 1 ноября.
Напомним, что в конце сентября закончили реконструкцию клумб на Свято-Троицком бульваре. Там по принципу ковровых цветников высадили семь видов растений.