Страховая группа для всей страны

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Помощь врачей
Сразу четыре новых продукта для защиты здоровья:
— «Доктор Лайк» — полис ДМС, оформляется онлайн. Вы сможете записываться в популярные коммерческие клиники и получать онлайн-консультации врачей в режиме 24/7. Участие клиента в оплате медицинских услуг вместе со страховой компанией (франшиза) делает страхование более эффективным: вы выбираете самые удобные и подходящие именно вам клиники, заранее знаете, какую долю платежа внесете, получаете контроль над расходами и возможность отказаться от ненужных или избыточных медицинских услуг. При этом СОГАЗ оплачивает большую часть счета от клиники.
— Как клиент оплачивает медицинские услуги?
— Объем участия клиента в оплате устанавливается в процентах (20%, 30% или 50% от стоимости оказанных вам медицинских услуг). Пример: сумма по счету за лечение — 7 250 ₽, франшиза — 20%, СОГАЗ заплатит клинике 5 075 ₽, вы — 1 450 руб.
— В чем удобство для пользователя приложения?
— Быстрая покупка онлайн и выгодные условия страхования.
— Чем этот полис отличается от корпоративного ДМС?
— «Доктор Лайк» — это классический полис ДМС, но с участием клиента в оплате медицинских услуг. Наш продукт — это хорошая возможность купить полис ДМС для семьи (если в вашей корпоративной программе нет такой возможности) и записываться в те клиники, которые не включены в полис ДМС от работодателя.
— «Онкопомощь». Возможность получить лечение онкологических заболеваний или любых новообразований головного мозга в ведущих клиниках независимо от квот и территориальной программы социальных гарантий. Этот полис — защита от крупных непредвиденных расходов в случае диагностирования столь серьезных заболеваний.
— Что входит в полис?
— Организация и оплата медицинских и других услуг для лечения впервые выявленных злокачественных новообразований и новообразований головного мозга (предусмотрены исключения из страхового покрытия, подробнее с условиями страхования можно ознакомиться на сайте СОГАЗа www.sogaz.ru).
— На сайте 4 программы «Онкопомощи». Можно выбрать любую?
— Да, у клиента есть возможность выбрать подходящие именно ему условия. Программы отличаются набором услуг и списком стран, где может быть проведено лечение.
— «Спроси врача». Не ставьте диагноз по интернету — спросите врача! Благодаря полису вы получите ответы на ваши вопросы о здоровье 24 часа в сутки 7 дней в неделю, консультации практикующих терапевтов, педиатров, врачей узких специальностей и психологов, помощь в поиске нужного специалиста или клиники для дальнейшего лечения и возможность пройти комплекс лабораторных исследований с оплатой только 50% стоимости (однократно).
— Чем услуги отличаются от консультаций, которые можно получить по корпоративному полису ДМС?
— Вы можете задать вопросы о здоровье доктору в чате, по аудио- или видеосвязи. Регион и часовой пояс не имеют значения — обращайтесь в любое время, нужен только интернет. Полис «Спроси врача» поможет, если:
— Возможно ли оформление в интернете?
— Да, полис «Спроси врача» можно купить онлайн.
— «Высокие медицинские технологии». Благодаря полису СОГАЗа ждать лечения серьезного заболевания не придется. Заболевший человек получит качественную медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание) сверх бюджетного финансирования и территориальной программы социальных гарантий.
— Какие заболевания входят в программу?
— СОГАЗ обеспечит лечение впервые выявленных:
а также заболеваний, для лечения которых требуется:
Примеры лечения по программе ВМТ:
Ни искры волнения
У клиентов есть возможность выгодно застраховать квартиру или дом. Теперь продуктов по страхованию недвижимости в приложении стало больше. Благодаря полису вы сохраните семейный бюджет и сделаете ремонт, если ваше жилье пострадает в результате залива, пожара и других неожиданных событий.
— Страхование квартиры и имущества онлайн. Полис «Оптимальное решение для квартиры» — комплексная защита вашего жилья и другого имущества. Вы сами выбираете, что застраховать, и устанавливаете размеры страховых сумм в пределах лимита (максимальной суммы, на которую будет застраховано жилье). Полис с экономией до 20%* оформляется в приложении.
Можно застраховать:
Ипотечное страхование. Можно застраховать недвижимость и/или жизнь и здоровье заемщика.
Страхование имущества от уничтожения или повреждения в результате:
Страхование от несчастных случаев и болезней:
Титульное страхование:
— Каков порядок действий после заявки?
После заполнения заявки с вами свяжется менеджер, более подробно расскажет про условия программы, ответит на интересующие вопросы.
— Полис оформляется в офисе?
Оформление полиса возможно в офисе банка (при выдаче ипотеки в банке ВТБ), в офисе СОГАЗа, онлайн. Для первичного страхования имущества необходимо предоставить отчет о его оценке.
— Персональные решения для страхования квартиры или дома. Вы можете застраховать недвижимость, домашнее имущество, земельный участок и гражданскую ответственность.
— Что нужно делать после заявки?
После заполнения заявки с вами свяжется менеджер, более подробно расскажет про условия программы, ответит на интересующие вопросы и направит ссылку на оплату полиса. Также может понадобиться осмотр объекта страхования. Специалист СОГАЗа произведет осмотри при необходимости (зависит от объекта страхования).
— В чем преимущество перед онлайн-страхованием?
Учитывает все индивидуальные особенности объекта страхования, то есть выбирается не лимит сумм, а конкретная цена дома или кухонного гарнитура.
Уверенность на природе
Вокруг нас немало опасностей, и неприятности могут случиться с каждым. Избежать переживаний и незапланированных расходов помогут страховые полисы СОГАЗа. Вы получите помощь после укуса клеща или несчастного случая и сможете спокойно восстанавливать здоровье.
— «Антиклещ». Этот полис тоже можно оформить онлайн. Он гарантирует организацию и оплату профилактики, диагностики и лечения заболеваний, связанных с укусом иксодового клеща. Также к стандартному покрытию можно добавить страхование от несчастных случаев — тогда страховая компания выплатит возмещение (в случае смерти, инвалидности или временной утраты трудоспособности / расстройства здоровья в результате укуса клеща).
— «Персона Универсальный» — защита вас и ваших близких от несчастных случаев. Вы сами можете выбрать, от чего застраховаться (переломов, сотрясения мозга, ожогов, обморожения, отравления), сумму и период страховой защиты.