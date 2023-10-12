«Смысл есть, но рассказать не могу»: Гладков сообщил, зачем нужен блокпост в Шебекино

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Житель региона поинтересовался, как долго будет стоять блокпост на трассе Белгород — Шебекино рядом с селом Ржавец. По его словам, блокпост каждый раз собирает по 30-40 машин в каждую сторону, что не совсем безопасно.
«Или мы ждём, когда произойдёт прилёт и будет куча жертв? Трафик движения увеличился, смысл в этом блокпосте?» — спросил мужчина
Глава региона сообщил, что смысл всё же есть. Причина всё та же — неспокойная оперативная обстановка. Но уточнять губернатор не стал.
Если честно, не смогу прокомментировать, потому что есть на это особые причины. Но он выполняет ту функцию, которую и должен — обеспечивает безопасность жителей и Шебекино, и Белгорода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области