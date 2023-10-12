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Автомобили

«Смысл есть, но рассказать не могу»: Гладков сообщил, зачем нужен блокпост в Шебекино

12 октября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Автомобили

Гладков прокомментировал пробки у блокпоста на трассе Белгород — Шебекино

Блокпост на дороге, по словам автомобилистов, каждый раз собирает много машин. У людей возник резонный вопрос: в чём его смысл, если в любой момент может быть прилёт? Ответ жителям дал губернатор Вячеслав Гладков.

Житель региона поинтересовался, как долго будет стоять блокпост на трассе Белгород — Шебекино рядом с селом Ржавец. По его словам, блокпост каждый раз собирает по 30-40 машин в каждую сторону, что не совсем безопасно.

«Или мы ждём, когда произойдёт прилёт и будет куча жертв? Трафик движения увеличился, смысл в этом блокпосте?» — спросил мужчина

Глава региона сообщил, что смысл всё же есть. Причина всё та же — неспокойная оперативная обстановка. Но уточнять губернатор не стал.

Если честно, не смогу прокомментировать, потому что есть на это особые причины. Но он выполняет ту функцию, которую и должен — обеспечивает безопасность жителей и Шебекино, и Белгорода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Шебекино#Безопасность#Пробки#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Александра Склярова#Блокпост
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