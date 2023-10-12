Россия наращивает поставки энергоресурсов в Азию

Согласно оценкам экспертов, до 2050 года спрос на природный газ увеличится во всех регионах мира, за исключением Северной Америки и Европы. Доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля же Азии вырастет в полтора раза, с 21 до 30%.