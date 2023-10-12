Россия наращивает поставки энергоресурсов в Азию

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Президент отметил, что российская энергетическая система остается стабильной, несмотря на санкции, введенные в отношении страны, передает transsibinfo.com.
«Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые потолки цен на наши нефть и газ. Отмечу, что российский топливно-энергетический комплекс работает стабильно, производственные и финансовые показатели устойчивые», — сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что благодаря действиям властей и компаний российский танкерный флот увеличился, были созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования грузов.
Амро Абдель Хамид, ведущий межарабского канала Al-Ghad, отметил, что санкции позволили России адаптироваться и найти альтернативные энергетические рынки.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани подчеркнул, что республика заинтересована в диверсификации источников энергетики для расширения экономического сотрудничества и укрепления безопасности.
Согласно оценкам экспертов, до 2050 года спрос на природный газ увеличится во всех регионах мира, за исключением Северной Америки и Европы. Доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля же Азии вырастет в полтора раза, с 21 до 30%.
Владимир Путин также отметил активное развитие экспорта российского газа в Китай. В 2025 году газопровод «Сила Сибири» достигнет своей проектной мощности в 38 миллиардов кубических метров в год, но уже сейчас поставки по нему регулярно превышают объемы контрактных обязательств.
Президент подчеркнул, что российские проекты в сфере топливно-энергетического комплекса все больше основываются на отечественных технологиях, оборудовании, машинах и программном обеспечении.