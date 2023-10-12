Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В конце августа 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать вооруженную охрану школ в подконтрольных российским военным ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Тогда в Сети начали появляться объявления о наборе сотрудников для охраны, которым обещали зарплату от 170 тысяч рублей.
На охрану образовательных учреждений, в том числе детских садов, в Запорожской области откликнулись и две смелых организации из Белгорода — частные охранные предприятия «Казачья Сотня» и «Спецохрана». О первой организации мы уже рассказывали здесь. По данным сайта госзакупок, с ней заключило контракт министерство образования и науки Запорожской области. Компания должна обеспечить охрану и осуществлять пропускной режим в образовательных учреждениях.
Что касается ЧОП «Спецохрана», с ней минобр Запорожья в марте 2023 года заключили первый контракт на 27,7 млн рублей, сейчас он уже завершён. После этого был ещё один контракт, который заключили в конце июля этого года, на 21 миллион, и по нему «Спецохрана» оказывает охранные услуги в настоящий момент. К слову, это ЧОП занимается охраной Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, с которой в августе заключён самый крупный контракт на 31 млн рублей.
Бел.Ру стало интересно, как осуществляют охрану объектов образования в Запорожской области и с какими ситуациями им приходится сталкиваться на новой территории РФ. В нашем распоряжении оказались документы, по которым сотрудников ЧОО «Казачья Сотня» поощряли за бдительность и профессионализм в ходе непредвиденных и опасных ситуаций. Спойлер — не все они связаны с военными действиями.
Так, в конце ноября 2022 года сотрудники «Казачьей Сотни» приняли под охрану одну из школ в Мелитопольском районе и получили список учеников, которые нуждаются в особом контроле. Уже 1 декабря белгородские охранники заметили, что одна девочка, которую за день до этого забрал домой отец, не пришла в школу. Об этом сотрудники ЧОПа доложили директору и вместе с его заместителем пошли домой к ребёнку, там оказалось, что отец тоже не знает, где его дочь. После сообщения в полицию помощник начальника охраны руководил поисками, и уже через два часа после того, как выяснилось, что девочка не дошла до школы, её нашли в одном из домов, который местные считают притоном. Там же обнаружили другую школьницу, которая была в розыске.
А в конце декабря прошлого года в эту же школу поступило сообщение об угрозе ракетного удара. Так как директора не было на месте, охранники «Казачьей Сотни» сами организовали эвакуацию детей и педагогов, их вывезли в безопасное место. Сама эвакуация из здания заняла 5 минут, а через час после этого тревогу отменили.
В этом году, с 8 по 10 сентября, в Запорожской области, как и по всей стране, проходили выборы депутатов заксобрания и органов местного самоуправления. Традиционно некоторые школы и детские сады стали избирательными участками и нуждались в особой охране. В ночь на 8 сентября ЧОО «Казачья Сотня» охраняла один из лицеев в Бердянске, на котором должно было стартовать голосование. Около трёх часов ночи охранники услышали звук, похожий на хлопок, и усилили наблюдение за территорией учреждения через окна. Через несколько минут рядом со зданием раздался мощный взрыв. С наступлением рассвета охранники начали обход территории в поисках закладок взрывных устройств и обнаружили место подрыва. Как оказалось, хлопки разной мощности были с расчётом на то, что после первого взрыва из здания должны были выйти люди, на которых с интервалом должна была сработать вторая взрывчатка. Но охранники не дали выйти из здания никому, тем самым предотвратили трагедию: «Злоумышленникам не удалось посеять панику и сорвать явку избирателей на участок».
На ещё одном избирательном участке в запорожской школе, которую охраняла «Казачья Сотня», утром 9 сентября обнаружили подозрительное устройство под окном актового зала, похожее на радиомаяк. Место обнаружения оградили и вызвали полицию. Как сообщается в документе, дословно, «возможно была пресечена попытка срыва процедуры голосования и жертв среди избирателей и сотрудников охраны, полиции, Росгвардии».
Охраняли ЧОПовцы школы и от подвыпивших преступников. Так, 15 сентября 2023 года в бердянской СОШ проходила линейка, посвящённая 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На ней сотрудники «Казачьей Сотни» приметили двух подвыпивших родителей ученицы школы, которые вели себя развязно. В один момент эти граждане начали «выкрикивать негативные фразы в адрес России и оправдывать деяния фашистских захватчиков». Не привлекая к себе внимание, охранники «изолировали» двух бунтарей и вызвали полицию, тем самым «не дали сорвать торжественное мероприятие».
Не скрылся от глаз «Казачьей Сотни» и ещё один злоумышленник. В прошлую пятницу на территории другой школы Бердянска сотрудники ЧОП задержали горожанина, который фотографировал учреждение. Сам он отказался рассказывать что-либо о себе и даже пытался сбежать, но сотрудники охраны «предупредили его о возможности применения физической силы и специальных средств». Полиция установила личность гражданина, и оказалось, что 21-летний житель Бердянска в действительности был «подписан на украинские сайты и паблики». Молодого человека передали сотрудникам ФСБ для дальнейших разбирательств.
Работу белгородских охранников власти Запорожской области оценили по достоинству. В Белгородскую область приходили благодарности от министерства образования и науки, от исполняющего обязанности губернатора Балицкого, от руководства детских садов, которые находятся под охраной.
Охранные предприятия области оказывают и благотворительную помощь участникам спецоперации на Украине. Приобретают одежду, спецсредства, недавно доставили печи-буржуйки для несения службы в зимний период. Директор одного из предприятий также поучаствовал в сборе средств на покупку автомобиля для вывоза раненых российских бойцов с линии боевого соприкосновения.