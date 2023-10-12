Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы

В этом году, с 8 по 10 сентября, в Запорожской области, как и по всей стране, проходили выборы депутатов заксобрания и органов местного самоуправления. Традиционно некоторые школы и детские сады стали избирательными участками и нуждались в особой охране. В ночь на 8 сентября ЧОО «Казачья Сотня» охраняла один из лицеев в Бердянске, на котором должно было стартовать голосование. Около трёх часов ночи охранники услышали звук, похожий на хлопок, и усилили наблюдение за территорией учреждения через окна. Через несколько минут рядом со зданием раздался мощный взрыв. С наступлением рассвета охранники начали обход территории в поисках закладок взрывных устройств и обнаружили место подрыва. Как оказалось, хлопки разной мощности были с расчётом на то, что после первого взрыва из здания должны были выйти люди, на которых с интервалом должна была сработать вторая взрывчатка. Но охранники не дали выйти из здания никому, тем самым предотвратили трагедию: «Злоумышленникам не удалось посеять панику и сорвать явку избирателей на участок».