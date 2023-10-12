Почти Фаберже: за курочку из доставки белгородцы могут заплатить больше 600 рублей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Определение цены — это только половина дела, когда дело доходит до покупки. Для некоторых белгородцев, любящих комфорт и современные технологии, важно учесть и стоимость товаров в доставке продуктов. Журналистка Бел.Ру исследовала цены и там.
Оказалось, некоторые популярные магазины имеют довольно высокую стоимость товаров для доставки. После посещения раздела «мясо птицы», видно, что такая услуга иногда может обойтись дороже, чем просто пойти и купить продукты самостоятельно. И это даже без учёта стоимости самой доставки. Однако, можно наткнуться на цены и ниже, чем в оффлайн-магазинах.
Так, наибольшими ценниками отличился гипермаркет «Лента». Филе белгородцы здесь могут заказать от 400 рублей за один килограмм и до 622 рублей за 1,4 килограмма. Оба «пограничных» товара оказались продукцией бренда «Петелинка». «Наша Птичка» предлагает приобрести филейную часть в 1,4 кг за 599 рублей. Стоимость тушки в доставке от «Ленты» варьируется в пределах 240-570 рублей. Грудка курицы доступна к заказу за 363 рубля (1,35 кг). А вот за этот же вес филе бедра цыплёнка-бройлера от «Ясные зори» в сети заплатить придётся до 626 рублей.
В доставке «Магнита» филе (1,2 кг) или тушка (2,4 кг) марки самого магазина стоят 492 (со скидкой сейчас — 408) и 456 рублей соответственно. В «Пятёрочке» те же части курицы нашлись за 279 (филе «Куриное царство», 500 грамм) и 270 рублей (1 кг грудки «Экоптица»). Однако, в оффлайн-магазине «Магнита» цена — 339,9 рубля, а в «Пятёрочке» на эту же позицию цена составляет 308,6 рубля.
«Самокат» тоже пользуется популярностью. Там цены обнаружились следующие. Филе — от 239 рублей («малое») или от 419 рублей (весом от 1 килограмма). Всё это товары бренда «Наша Птичка». Филе бедра цыплёнка-бройлера от марки «Троекурово» — 339 рублей за 750 грамм. Просто бедро (900 грамм) той же фирмы можно заказать за 269 или за 240 рублей (по скидке).
А пока ФАС проверяет «куриные» цены, журналисты Бел.Ру сами мониторят цены на курицу в магазинах и на рынках Белгорода. Последние, кстати, исконно являются источником не только сплетен, как говорят, но и ценной информации. На одном из рынков удалось встретить продавца, который поделился свежими новостями о новой волне повышения цен на продукты из куриного мяса.