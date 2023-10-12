Почти Фаберже: за курочку из доставки белгородцы могут заплатить больше 600 рублей

Так, наибольшими ценниками отличился гипермаркет «Лента». Филе белгородцы здесь могут заказать от 400 рублей за один килограмм и до 622 рублей за 1,4 килограмма. Оба «пограничных» товара оказались продукцией бренда «Петелинка». «Наша Птичка» предлагает приобрести филейную часть в 1,4 кг за 599 рублей. Стоимость тушки в доставке от «Ленты» варьируется в пределах 240-570 рублей. Грудка курицы доступна к заказу за 363 рубля (1,35 кг). А вот за этот же вес филе бедра цыплёнка-бройлера от «Ясные зори» в сети заплатить придётся до 626 рублей.