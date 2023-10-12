Победившие на чемпионате профмастерства белгородцы получат 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В Белгородской области утвердили порядок выплаты поощрений победителям и призёрам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству, а также их наставникам.
Как следует из постановления, к нацчемпионатам относятся национальный финал Всероссийского движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и национальный финал чемпионата высоких технологий.
Так, белгородцы, занявшие третье место, получат 30 тыс. рублей. За второе место положено поощрение в 60 тыс. рублей, за первое — 100 тыс. рублей. Наставники получат то же денежное поощрение, что и их победившие ученики.