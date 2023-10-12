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Деньги

Победившие на чемпионате профмастерства белгородцы получат 100 тысяч рублей

12 октября 2023, 14:52
Фото: 1MI
Деньги
За второе и третье места положено 60 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Денежное вознаграждение получат и наставники победивших белгородцев. Единовременные выплаты победителям утвердило правительство региона.

В Белгородской области утвердили порядок выплаты поощрений победителям и призёрам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству, а также их наставникам.

Как следует из постановления, к нацчемпионатам относятся национальный финал Всероссийского движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и национальный финал чемпионата высоких технологий.

Так, белгородцы, занявшие третье место, получат 30 тыс. рублей. За второе место положено поощрение в 60 тыс. рублей, за первое — 100 тыс. рублей. Наставники получат то же денежное поощрение, что и их победившие ученики.

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#Белгородская область#Профмастерство#Победитель#Белгород#Наставник#Призёры#Александра Склярова
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