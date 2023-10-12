Общежитие белгородского техникума осталось без отопления

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Красногвардейском районе начался отопительный сезон, однако тепло появилось не везде. В Бирюче без отопления пока два многоквартирных дома по улице Павловского, станция юннатов, общежитие и столовая Бирючанского техникума.
В городе продолжают искать порыв на сетях. Замглавы администрации Галина Руденко отметила, что перерывать полгорода — не лучшее решение. В связи с этим предлагается использовать корреляционный течеискатель.
Проблемы имеются и в веселовской больнице. Устранить их должны в течение дня.
Отметим, что в Старом Осколе школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением в школе №22. Учреждение отапливается лишь наполовину. Решить проблемы должны до конца следующей недели.
Помимо этого, запуск тепла не обошёлся без проблем в Белгороде.