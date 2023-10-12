Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Отопление

Общежитие белгородского техникума осталось без отопления

12 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Отопление
Теплоэнергетики в Бирюче ищут порыв на сетях. Из-за этого в нескольких учреждениях и МКД не могут дать тепло. Причины проблемы устанавливаются, сообщила первый замглавы администрации Красногвардейского района Галина Руденко.

В Красногвардейском районе начался отопительный сезон, однако тепло появилось не везде. В Бирюче без отопления пока два многоквартирных дома по улице Павловского, станция юннатов, общежитие и столовая Бирючанского техникума.

В городе продолжают искать порыв на сетях. Замглавы администрации Галина Руденко отметила, что перерывать полгорода — не лучшее решение. В связи с этим предлагается использовать корреляционный течеискатель.

Проблемы имеются и в веселовской больнице. Устранить их должны в течение дня.

Отметим, что в Старом Осколе школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением в школе №22. Учреждение отапливается лишь наполовину. Решить проблемы должны до конца следующей недели.

Помимо этого, запуск тепла не обошёлся без проблем в Белгороде.

Белгородские школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением
Узнать подробнее
Читайте также:
Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную картуВ Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах
#Белгородская область#Красногвардейский район#Отопительный сезон#Отопление#Общежитие#Техникум#Белгород#Наталья Корявых#Галина Руденко
Подпишитесь
«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП
Сегодня, 13:20
«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП
Сегодня, 10:55
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы
Сегодня, 10:40
Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?
Сегодня, 13:14
Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?
Сегодня, 10:34