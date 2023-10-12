Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?

Тепло есть в 125 школах, учреждениях дополнительного образования, детсадах и больницах. Исключением стали только те объекты, где проводят капремонт, и те, где он недавно завершился. По информации администрации, это детский сад № 85, спортивная школа № 2 и МБУДО «Ровесник».