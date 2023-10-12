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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Отопление

Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?

12 октября 2023, 10:34
Фото: 1MI
Отопление

Почти все соцурчждения в Белгороде подключили к отоплению

В мэрии рассказали о процессе подключения отопления в городе. В первую очередь тепло давали в социальных учреждениях. В некоторых школах обнаружились проблемы, но в целом процесс проходит без сбоев.

В мэрии Белгорода рассказали о процессе включения отопления в городе. Тепло уже есть практически во всех социальных учреждениях. В целом работа проходит без сбоев, но не обошлось и без проблем.

Тепло есть в 125 школах, учреждениях дополнительного образования, детсадах и больницах. Исключением стали только те объекты, где проводят капремонт, и те, где он недавно завершился. По информации администрации, это детский сад № 85, спортивная школа № 2 и МБУДО «Ровесник».

Небольшие проблемы возникли при запуске тепла в детском саду №10 — там наблюдается низкое давление. Устранить неполадки пытаются также в школах №11 и №24. После подачи тепла там произошёл порыв труб. В школе №21 пока регулируют стояки.

В спортивных школах № 6, «Олимп», МБУДО «Юность» отопление дадут в ближайшее время. Причиной стало то, что они находятся в МКД.

Также тепло уже дали в 419 домах с централизованной системой отопления.

Напомним, ранее горадминистрация представила интерактивную карту, по которой можно отследить, где какие дома готовятся подключить к отоплению, а где тепло уже есть. Эта карта обновляется каждые 15 минут.

Белгородские школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением
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#Город#Белгородская область#Школа#Отопление#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Наталья Корявых#Соцучреждения
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