Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В мэрии Белгорода рассказали о процессе включения отопления в городе. Тепло уже есть практически во всех социальных учреждениях. В целом работа проходит без сбоев, но не обошлось и без проблем.
Тепло есть в 125 школах, учреждениях дополнительного образования, детсадах и больницах. Исключением стали только те объекты, где проводят капремонт, и те, где он недавно завершился. По информации администрации, это детский сад № 85, спортивная школа № 2 и МБУДО «Ровесник».
Небольшие проблемы возникли при запуске тепла в детском саду №10 — там наблюдается низкое давление. Устранить неполадки пытаются также в школах №11 и №24. После подачи тепла там произошёл порыв труб. В школе №21 пока регулируют стояки.
В спортивных школах № 6, «Олимп», МБУДО «Юность» отопление дадут в ближайшее время. Причиной стало то, что они находятся в МКД.
Также тепло уже дали в 419 домах с централизованной системой отопления.
Напомним, ранее горадминистрация представила интерактивную карту, по которой можно отследить, где какие дома готовятся подключить к отоплению, а где тепло уже есть. Эта карта обновляется каждые 15 минут.