Дорогая ягода: куда «ползёт» стоимость бананов в Белгороде?

Напомним, что во время трансляции вечернего прямого эфира 9 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов обратил внимание на сообщение белгородки о неприятной ситуации с завышенными ценами на рынке у детской поликлиники №4. Он отметил, что это происходит из-за активности перекупщиков, которые не позволяют огородникам самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Кроме того, после рабочего дня там остаются пустые коробки и грязь — продавцы не убирают за собой.