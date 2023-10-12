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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

цены на бананы в Белгороде

Дорогая ягода: куда «ползёт» стоимость бананов в Белгороде?

12 октября 2023, 08:37
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
цены на бананы в Белгороде

Рост цен на бананы в России коснулся и Белгородской области

На фоне растущих цен редакция Бел.Ру решила проверить и стоимость бананов в супермаркетах Белгорода.

Летом 2021 года президента РФ жительница Липецка просила ответить на вопрос, почему бананы дешевле моркови? Судя по видеозаписи, бананы из Эквадора стояли 78 рублей, тогда как 1 килограмм моркови из соседней области — 110 рублей, а картофель — 68 рублей. А к этому дню созрела другая загадка: как цена на бананы достигла уже 128 рублей к маю текущего года, а затем снова выросла к октябрю?

Вместе с «куриными» ценниками в числах прибавили и «банановые». Журналистка Бел.Ру посетила торговые точки популярных сетей «Магнит» и «Пятёрочка». Как оказалось, ценовая категория на ягоду начинается с ценовой отметки в 112 рублей. Это по скидке. А без — уже 139 рублей. Или даже 159 российских денег. Такие расценки встретились в «Пятёрочке».

бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

В «Магните» история идентичная. Всё те же 139 рублей по заявке «лучшей цены». Только вот не всегда бананы в магазине радуют своим видом. Часто — жёлто-зелёные и в чёрную крапинку.

бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Наша журналистка заметила ценник на бананы и в 125 рублей, но сотрудница «Магнита» сообщила: «А, это мы его поменять забыли».

бананы в Белгородебананы в Белгороде
бананы в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

По данным Росстата, с августа стоимость бананов по России выросла на 24 рубля (со 110,4 до 134 рублей). Примечательно, что цена от 128 рублей на диаграмме встречается три раза. Это 128,9 рубля в марте 2022 года, 129,5 — апрель 2023 года и 134 — в текущем октябре.

Динамика роста цен на бананыДинамика роста цен на бананы
Динамика роста цен на бананыДинамика роста цен на бананы
Динамика роста цен на бананы
Фото: Росстат, inflatio

Напомним, что во время трансляции вечернего прямого эфира 9 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов обратил внимание на сообщение белгородки о неприятной ситуации с завышенными ценами на рынке у детской поликлиники №4. Он отметил, что это происходит из-за активности перекупщиков, которые не позволяют огородникам самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Кроме того, после рабочего дня там остаются пустые коробки и грязь — продавцы не убирают за собой.

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