Игравший в Эстонии и Испании футболист стал новым вратарём белгородского «Салюта»

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Новым вратарём в футбольном клубе «Салют» стал 24-летний Кирилл Кашеутов. Ещё в составе КубГУ он был чемпионом Европы среди студентов, играл за студенческую сборную России. Заявить нового вратаря вне регистрационного периода разрешил комитет Российского футбольного союза (РФС).
Вратарь является воспитанником футбольных академий «Сибирь» и «Кубань». Ранее выступал за «Черноморец», «Форте» и «Зорький», затем переехал в Европу, где играл за эстонский клуб «Ида-Вирумаа» и испанские «Фуэнлабрада Б Промесас», «Леганес С».
В Россию вратарь вернулся в прошлом году. В Москве играл за медийную футбольную лигу: сначала за «ФК Матч», потом — за «Бей беги».
Напомним, что недавно команду покинули десять человек — у них закончили котракты.
Последние матчи белгородский ФК «Салют» проигрывал. Вместе с тем в министерстве спорта региона сообщили, что выделяли клубу 30 млн рублей в качестве помощи.