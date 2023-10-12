Глава Сочи Копайгородский: В этом сезоне Сочи может принять более 7,4 млн туристов

Как сообщается, за последние 10 лет туристический поток в Сочи вырос в два раза, что также подтверждается объемом поставляемой продукции, выполненных работ и услуг, оказанных организациями курортно-туристского комплекса. На начало августа он составил 38,1 миллиарда рублей, что больше на 17,2%, чем за тот же период прошлого года.