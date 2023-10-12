Глава Сочи Копайгородский: В этом сезоне Сочи может принять более 7,4 млн туристов

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Это на три процента больше, чем за тот же период 2022 года, рекордного по турпотоку.
Как сообщается, за последние 10 лет туристический поток в Сочи вырос в два раза, что также подтверждается объемом поставляемой продукции, выполненных работ и услуг, оказанных организациями курортно-туристского комплекса. На начало августа он составил 38,1 миллиарда рублей, что больше на 17,2%, чем за тот же период прошлого года.
Алексей Копайгородский отметил, что большой поток отдыхающих сохранится и в бархатный сезон. По его данным, заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса сегодня составляет около 81,2%. Вместе с тем до конца осени в Сочи забронировано более 70% номеров гостиниц.
Непрерывно растущий турпоток администрация Сочи объясняет в первую очередь способностью курорта к круглогодичной работе в прибрежном и горном кластерах. Так, одним из туристических трендов стал летний отдых в горах с возможностью трансфера на оборудованные морские пляжи Имеретинской низменности.
«Этот проект реализуется на курорте третий год подряд по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева», — рассказывает мэр.
Также Копайгородский отмечает, что Сочи делает все необходимое для того, чтобы оставаться всероссийской здравницей. В частности, в санаторно-курортной отрасли Сочи сейчас реализуется 27 инвестиционных проектов на сумму порядка 370 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что объем инвестиций в Сочи с 2019 года увеличился втрое, и по итогам 2022 года город занял лидирующую позицию в Краснодарском крае по обеспечению конкуренции и благоприятных условий для инвестиционного климата. Причем для инвесторов здесь предусмотрены меры федеральной и региональной поддержки.
Как отметил Копайгородский, в числе востребованных мер — предоставление субсидий на возмещение фактических затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов.