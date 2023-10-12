Доктор Мясников посчитал гомеопатию полезной

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
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Updated Сегодня, 19:37
В частности, Мясников предположил, что гомеопатические препараты могут быть полезны для помощи детям, которые страдают от стрессов и высоких нагрузок в школе. Об этом информирует rosbalt.
В разгар учебного года учащиеся нередко жалуются на усталость, выглядят вялыми и нервозными, оказываются подвержены простудам. В одном из выпусков программы «О самом главном» доктору Мясникову задали вопрос: как помочь детям побороть нервное напряжение.
С точки зрения Мясникова, наиболее эффективным способом избавления от стресса являются физические нагрузки. Однако современные подростки любым физическим активностям предпочитают общение с гаджетами. В таком случае, сделал вывод телеведущий, для них более эффективным будет прием натуральных препаратов.
«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку», — предположил доктор Мясников. Он указал, что у многих медицинских препаратов для борьбы со стрессом имеется масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому, чтобы защитить детей, Мясников рекомендовал использовать гомеопатические препараты натурального происхождения.
Также известный телевизионный доктор настаивал на том, что гомеопатия является одним из направлений медицины, и посоветовал не отвергать ее, а разобраться в механизмах действия гомеопатических препаратов. Александр Мясников подчеркнул: существует немало свидетельств реальной эффективности натуральных препаратов, поэтому популярность гомеопатии в мире не случайна. Например, гомеопатия считается частью официальной медицины в Бразилии, Сингапуре, Пакистане, Великобритании и Америке.
Гомеопатические средства нередко используют в своих назначениях педиатры, гинекологи, неврологи, дерматологи, врачи общей практики — при лечении ОРВИ.
Вопрос о роли гомеопатии в системе российского здравоохранения возникает регулярно. Противники метода цитируют меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», который был подписан комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН в 2017 году. Однако фактически документ выпустила всего лишь группа частных лиц. Он не является отражением официальной позиции РАН и не имеет юридической силы.
Юридические основания для применения гомеопатических средств в России не подвергались изменениям с 1995 года. Эти препараты проходят все требующиеся клинические испытания и регистрируются в качестве лекарственных средств. Сертификацию препаратов проводят согласно стандартам GMP.