Доктор Мясников посчитал гомеопатию полезной

«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку», — предположил доктор Мясников. Он указал, что у многих медицинских препаратов для борьбы со стрессом имеется масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому, чтобы защитить детей, Мясников рекомендовал использовать гомеопатические препараты натурального происхождения.