Что произошло в Белгороде ночью 12 октября: видео

В течение ночи спасатели разгребали завалы и нашли под ними тела трёх погибших, один из которых — маленький ребёнок. Также есть двое пострадавших — они в тяжёлом состоянии находятся в реанимации: мужчина в коме с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом ноги и сотрясением головного мозга.