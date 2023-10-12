Что произошло в Белгороде ночью 12 октября: видео

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В результате падения осколков БПЛА самолётного типа на одной из улиц Белгорода загорелось несколько домов. Два из них оказались полностью разрушены. Повреждения получили несколько автомобилей.
В течение ночи спасатели разгребали завалы и нашли под ними тела трёх погибших, один из которых — маленький ребёнок. Также есть двое пострадавших — они в тяжёлом состоянии находятся в реанимации: мужчина в коме с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом ноги и сотрясением головного мозга.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сегодня в Белгороде изменят график проведения нескольких мероприятий.
Что произошло ночью — смотрите в нашем видео.
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