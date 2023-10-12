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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Разрушенный дом в Белгороде

Что произошло в Белгороде ночью 12 октября: видео

12 октября 2023, 07:54
Фото: t.me/vvgladkov
Разрушенный дом в Белгороде

Три человека погибли в результате падения осколков БПЛА в Белгороде

Этой ночью над областным центром сработала система ПВО. Был сбит беспилотник самолётного типа. Осколки БПЛА упали на жилые дома на окраине города, и начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате падения осколков БПЛА самолётного типа на одной из улиц Белгорода загорелось несколько домов. Два из них оказались полностью разрушены. Повреждения получили несколько автомобилей.

В течение ночи спасатели разгребали завалы и нашли под ними тела трёх погибших, один из которых — маленький ребёнок. Также есть двое пострадавших — они в тяжёлом состоянии находятся в реанимации: мужчина в коме с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом ноги и сотрясением головного мозга.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сегодня в Белгороде изменят график проведения нескольких мероприятий.

Что произошло ночью — смотрите в нашем видео.

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Тело маленького ребёнка нашли под завалами после взрыва в Белгороде
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