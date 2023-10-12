Белгородцы снова доверились мошенникам и перевели им 10 млн рублей за день

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
За прошедшие сутки 14 жителей Белгородской области перевели мошенникам порядка 10 млн рублей. Из них более 7 млн рублей жители взяли в кредит.
Одной из жертв аферистов стала 68-летняя жительница Старого Оскола. Она в период с 15 сентября по 9 октября перевела злоумышленникам более 4,6 млн рублей. Те убедили женщину, что на её имя неизвестные планируют оформить кредит и, чтобы этого не произошло, якобы необходимо самостоятельно одобрить заявку, а потом перевести деньги на «безопасный» счёт. Реквизиты счета пенсионерке дали мошенники.
По всем фактам мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела.
Напомним, что за 10 октября аферисты украли у 18 белгородцев больше 7 млн рублей.