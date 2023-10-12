Белгородцы снова доверились мошенникам и перевели им 10 млн рублей за день

Одной из жертв аферистов стала 68-летняя жительница Старого Оскола. Она в период с 15 сентября по 9 октября перевела злоумышленникам более 4,6 млн рублей. Те убедили женщину, что на её имя неизвестные планируют оформить кредит и, чтобы этого не произошло, якобы необходимо самостоятельно одобрить заявку, а потом перевести деньги на «безопасный» счёт. Реквизиты счета пенсионерке дали мошенники.