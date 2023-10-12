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Деньги

Белгородцы снова доверились мошенникам и перевели им 10 млн рублей за день

12 октября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Деньги
Эту сумму аферистам отправили 14 белгородцев. Большую часть денег они брали в кредиты, сообщили в региональном УМВД.

За прошедшие сутки 14 жителей Белгородской области перевели мошенникам порядка 10 млн рублей. Из них более 7 млн рублей жители взяли в кредит.

Одной из жертв аферистов стала 68-летняя жительница Старого Оскола. Она в период с 15 сентября по 9 октября перевела злоумышленникам более 4,6 млн рублей. Те убедили женщину, что на её имя неизвестные планируют оформить кредит и, чтобы этого не произошло, якобы необходимо самостоятельно одобрить заявку, а потом перевести деньги на «безопасный» счёт. Реквизиты счета пенсионерке дали мошенники.

По всем фактам мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела.

Напомним, что за 10 октября аферисты украли у 18 белгородцев больше 7 млн рублей.

За день мошенники украли у белгородцев более 7 млн рублей
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Мошенники#Белгород#Кража денег#Александра Склярова
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