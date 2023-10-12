Белгородские школы привлекали профессионалов к оклеиванию окон бронеплёнкой

На днях белгородка обратилась к властям по поводу бронеплёнки. Женщина пожаловалась на качество оклеивания и отметила, что такими работами должны заниматься специалисты, а не родители с педагогами. На жалобу ответил министр образования области Андрей Милёхин. Деньги на оклейку окон не выделялись, поэтому наносили бронеплёнку учителя и родители на добровольной основе.