Белгородские школы привлекали профессионалов к оклеиванию окон бронеплёнкой

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В белгородском приграничье окна общеобразовательных учреждений оклеивали бронеплёнкой. Этой работой занимались учителя и родители. Но, как оказалось, некоторые школы решили обратиться к профессионалам и наняли подрядчиков. Об этом рассказали в региональном правительстве.
На днях белгородка обратилась к властям по поводу бронеплёнки. Женщина пожаловалась на качество оклеивания и отметила, что такими работами должны заниматься специалисты, а не родители с педагогами. На жалобу ответил министр образования области Андрей Милёхин. Деньги на оклейку окон не выделялись, поэтому наносили бронеплёнку учителя и родители на добровольной основе.
Напомним, на покупку бронеплёнки в регионе выделили порядка 100 млн рублей. Её удалось закупить с помощью белгородского бизнеса.