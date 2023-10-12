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Окна

Белгородские школы привлекали профессионалов к оклеиванию окон бронеплёнкой

12 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Окна
Школы в приграничье оклеивали бронеплёнкой. Этой работой занимались как педагоги, так и родители. Однако некоторые общеобразовательные учреждения привлекли к работе подрядчиков, пишет Go31.
Сюжет
Школы

В белгородском приграничье окна общеобразовательных учреждений оклеивали бронеплёнкой. Этой работой занимались учителя и родители. Но, как оказалось, некоторые школы решили обратиться к профессионалам и наняли подрядчиков. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На днях белгородка обратилась к властям по поводу бронеплёнки. Женщина пожаловалась на качество оклеивания и отметила, что такими работами должны заниматься специалисты, а не родители с педагогами. На жалобу ответил министр образования области Андрей Милёхин. Деньги на оклейку окон не выделялись, поэтому наносили бронеплёнку учителя и родители на добровольной основе.

Напомним, на покупку бронеплёнки в регионе выделили порядка 100 млн рублей. Её удалось закупить с помощью белгородского бизнеса.

В Белгородской области закончили оклеивать окна школ бронеплёнкой
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#Белгородская область#Школы#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Милёхин#Подрядчик#Бронеплёнка
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