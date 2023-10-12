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Суд

Белгородец забил приятеля обухом топора и вилкой, хотя тот «будто не чувствовал боли»

12 октября 2023, 15:16
Фото: 1MI
Суд
Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Потерпевший в итоге скончался, а злоумышленник получил девять лет колонии, сообщает Старооскольский горсуд.

В Старом Осколе осудили мужчину, который до смерти забил приятеля обухом топора и вилкой. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жесткостью, повлёкшем смерть потерпевшего.

В день трагедии мужчины вместе выпивали, но поругались. Злоумышленник затаил обиду, затем подошёл к сидевшему на кровати потерпевшему и трижды ударил его кулаком в лицо. После этого он начал бить пострадавшего обухом топора. Ещё обвиняемый нанёс мужчине 14 ударов вилкой. Он столкнул его с дивана и продолжил бить. В итоге житель региона скончался.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что был агрессивен из-за выпитого алкоголя. После преступления он ушёл из квартиры. Когда вернулся, обнаружил мёртвого мужчину. Староосколец хотел скрыть следы преступления, но потом сам признался в нём полицейским.

Обвиняемого приговорили к девяти годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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