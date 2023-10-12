Белгородец забил приятеля обухом топора и вилкой, хотя тот «будто не чувствовал боли»

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Старом Осколе осудили мужчину, который до смерти забил приятеля обухом топора и вилкой. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жесткостью, повлёкшем смерть потерпевшего.
В день трагедии мужчины вместе выпивали, но поругались. Злоумышленник затаил обиду, затем подошёл к сидевшему на кровати потерпевшему и трижды ударил его кулаком в лицо. После этого он начал бить пострадавшего обухом топора. Ещё обвиняемый нанёс мужчине 14 ударов вилкой. Он столкнул его с дивана и продолжил бить. В итоге житель региона скончался.
В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что был агрессивен из-за выпитого алкоголя. После преступления он ушёл из квартиры. Когда вернулся, обнаружил мёртвого мужчину. Староосколец хотел скрыть следы преступления, но потом сам признался в нём полицейским.
Обвиняемого приговорили к девяти годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год. Приговор пока не вступил в законную силу.