Белгородец забил приятеля обухом топора и вилкой, хотя тот «будто не чувствовал боли»

В день трагедии мужчины вместе выпивали, но поругались. Злоумышленник затаил обиду, затем подошёл к сидевшему на кровати потерпевшему и трижды ударил его кулаком в лицо. После этого он начал бить пострадавшего обухом топора. Ещё обвиняемый нанёс мужчине 14 ударов вилкой. Он столкнул его с дивана и продолжил бить. В итоге житель региона скончался.