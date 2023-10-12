Аэрофлот наращивает количество зимних направлений на фоне проблем с двигателями у S7

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По информации СМИ, авиаперевозчик S7 Airlines планирует на 15% сократить свое осенне-зимнее расписание, поскольку 20% его авиапарка находится в нелетном состоянии из-за невозможности отремонтировать американские двигатели на фоне введенных антироссийских санкций, пишет newsnn.ru.
Наряду с этим группа «Аэрофлот», чей пассажиропоток в прошлом году превысил 40 млн, сообщила о готовности ввести более плотное расписание полетов с 29 октября. Действовать новое расписание будет до конца марта 2024 года. Подробно ознакомиться с ним можно на официальном сайте авиакомпании.
Теперь осенне-зимнее расписание предусматривает авиаперелёты на 190 направлениях. В сообщении пресс-службы «Аэрофлота» от 12 октября говорится, что в текущем сезоне число направлений увеличится на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а провозная емкость вырастет на 14%. Более 50% из всех предложенных направлений — внутренние рейсы.
Среди новых регулярных вылетов авиакомпании за рубеж — рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, а также на Маврикий из Москвы. Кроме того, из столицы планируется осуществлять регулярные рейсы в Казахстан. В Дубай теперь можно будет улететь из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.
Как отмечается, число рейсов из Москвы в Дубай составит до 21 в неделю, в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 рейсов соответственно, а в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Мале — до десяти авиарейсов в неделю.
В Таиланд, согласно новому расписанию «Аэрофлота», можно будет отправиться прямыми рейсами из семи регионов России, включая такие города, как Владивосток, Новосибирск и Красноярск.
Ранее авиакомпании группы заявляли о планах по приобретению более 300 судов российского производства к 2030 году.