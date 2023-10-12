Аэрофлот наращивает количество зимних направлений на фоне проблем с двигателями у S7

Среди новых регулярных вылетов авиакомпании за рубеж — рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, а также на Маврикий из Москвы. Кроме того, из столицы планируется осуществлять регулярные рейсы в Казахстан. В Дубай теперь можно будет улететь из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.