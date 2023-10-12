63 мирных белгородца погибли с начала СВО: кто они и что случилось

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В работе мы использовали открытые источники и информацию, полученную «Фонарём» и журналистами-расследователями.
Первым погибшим с начала СВО был Руслан Нефедов — раненный при обстреле села Солохи Белгородского района, которого не смогли спасти. Произошло это 11 мая 2022 года. Через две недели после этого в селе Журавлёвка получила ранения Елена Ушакова. Женщина вернулась в свой дом за вещами, попала под обстрел, получила ранение и 27 мая скончалась. После этого губернатор Вячеслав Гладков запретил въезд в Журавлёвку и Нехотеевку Белгородского района.
3 июля 2022 года в результате падения осколка украинской ракеты в центре Белгорода погибли сразу пять человек. Супруги Ольга и Олег Олесеенко переехали сюда из Харьковской области вместе с двумя детьми — Анастасией и Артёмом, и мамой Ольги — Татьяной Порахня. В ту ночь вся семья скончалась.
20 июля при обстреле Нехотеевки погиб депутат-единоросс земского собрания Журавлёвского сельского поселения Николай Дегтярёв.
12 сентября ВСУ обстреляли погранпункт в Логачёвке Валуйского горокруга. Там погибла пожилая гражданка Украины — Мария Дикарёва — 80-летняя жительница Песок Харьковской области. Через четыре дня при обстреле Валуек погиб 32-летний юрист Валуйской ЦРБ Денис Бондаренко.
При обстреле центра села Головчино Грайворонского горокруга 3 октября погибла Евгения Качала. Через неделю ВСУ обстреляли Шебекино, там погибла санитарка местного роддома — 74-летняя Нина Дьяченко.
22 октября при обстреле Шебекино снова были погибшие — неизвестный мужчина и 14-летний мальчик Дмитрий Хвиюзов.
При массированном обстреле Шебекино 15 ноября 2022 года погибли трое пожилых людей — Людмила Зубова (62 года), Раиса Кононова (80 лет) и уроженец Волчанска Олег Погребняков (50 лет). В этот же день со стороны Украины обстреляли Валуйки — ПВО сбило «Точку-У», смертельное ранение получил местный житель Андрей Назаренко.
Через три дня, 18 ноября, ВСУ атаковали село Устинка Белгородского района — погиб 80-летний местный житель Николай Януш. 22 ноября под обстрел попал город Шебекино — была серьёзно ранена и скончалась в машине скорой помощи 65-летняя работница госпиталя ветеранов войн Лидия Каверина.
Пожилая пара — Екатерина и Виктор Юрченко — погибли в результате детонации неизвестного взрывного устройства. 23 ноября они ехали забрать свои вещи в село Староселье Краснояружского района. При объезде дерева по обочине их автомобиль наехал на взрывчатку .
18 декабря 2022 года ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородском районе, погиб неизвестный житель Тамбова.
2 февраля этого года со стороны Украины обстреляли село Казинка Валуйского горокруга. Погибла 70-летняя женщина — Ольга Ирхина.
12-летняя девочка погибла при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского горокруга 19 февраля. Василиса Сорокина разговаривала по телефону с папой, в это время во двор прилетел снаряд, который взорвался за её спиной. На следующий день ВСУ обстреляли птицефабрику в этом селе. В машине скорой помощи от полученных ран скончалась Наталья Гончарова.
23 февраля снаряд попал в жилой дом в Борисовке Волоконовского района. Погибла 71-летняя Мария Яценко. 22 марта при обстреле сельхозпредприятия в этом же селе погиб сторож Иван Бусловский. Как сообщили в «Фонаре», за несколько недель до этого дом его семьи полностью разрушил прилетевший снаряд, а перед этим жена Ивана похоронила свою мать.
В районе Журавлёвки 26 апреля погибли приехавшие на рыбалку двое неизвестных белгородцев. Их машина наехала на мину.
10 мая при обстреле Шебекино осколком снаряда ранило 50-летнего Валерия Калдубаина, который работал в это время в огороде. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
18 мая два жителя села Нижнее Берёзово Шебекинского горокруга — Дмитрий Пузиков и Любовь Алейник – попали под обстрел во время посадки картофеля на огороде.
Во время эвакуации из Грайворонского округа после захода ДРГ 22 мая погибла 82-летняя местная жительница. На следующий день диверсанты застрелили командира отделения терсамобороны батальона «Преображенский» Юрия Гаевого.
27 мая ВСУ обстреляли город Шебекино, погиб охранник предприятия Николай Сергеевич, который находился во время обстрела на улице. Через два дня ВСУ обстреляли Графовку Шебекинского горокруга, погиб Натик Халилов. 50-летний житель занимался домашним хозяйством.
30 мая во время обстрела из ствольной артиллерии погиб охранник ПВР в Шебекинском округе Виталий Поляков.
Две женщины погибли в Масловой Пристани от осколков снарядов 2 июня. Обе находились во время обстрела во дворах своих домов. Одна из них была матерью двоих детей. В этот же день ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского горокруга — погибли трое пожилых людей: Александр Сабовалов (58 лет), Андрей Бабенко (67 лет), Зоя Скороходова (52 года).
3 июня ВСУ обстреляли Новую Таволжанку и Безлюдовку Шебекинского горокруга. В первом селе погибла неизвестная женщина. В Безлюдовке от осколочных ранений, полученных на своей даче, скончалась 65-летняя Татьяна Томчук.
Через месяц, 6 июля, в машине скорой помощи скончался 32-летний мужчина. Он получил ранение во время обстрела ВСУ Новопетровки Валуйского горокруга.
16 июля во время обстрела Шебекино из «Градов» погибла неизвестная женщина, ей было около 50 лет. Она ехала на велосипеде, и рядом с ней разорвался снаряд.
Во время обстрела со стороны Украины посёлка Горьковский Грайворонского округа погиб Дмитрий Кизилов. 9 августа 37-летний мужчина получил осколочные ранения.
От серьёзных ранений, полученных при обстреле ВСУ Новой Таволжанки 15 августа, в больнице скончался 44-летний Александр Дёмин.
23 августа под обстрел попал санаторий в селе Лавы Валуйского горокруга. Погибли трое мужчин — два переселенца из приграничья и рабочий санатория Александр Жуков. Спустя три дня в Белгородском районе ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку — погиб 39-летний начальник отдела УЭБиПК УМВД по Белгородской области Алексей Черных. В это время он был на своей даче в Щетиновке.
2 сентября погиб младший инспектор второй категории отдела охраны ИК-6 УФСИН России по Белгородской области Дмитрий Романенко. Тогда со стороны Украины из РСЗО обстреляли посёлок Уразово Валуйского горокруга. Погибший вышел из дома, чтобы забрать заказанную пиццу.
5 сентября село Козинка Грайворонского горокруга обстреляли дважды. От полученных ран умер Леонид Псарев. 60-летний мужчина пришёл в гости к соседям, но не успел зайти в дом — во дворе его убил снаряд.
Село Максимовка Шебекинского горокруга 20 сентября обстреляли дважды. Во второй раз снаряд упал рядом с проезжавшим мимо автомобилем. Водитель скончался на месте, пассажир был ранен.
7 октября ВСУ обстреляли Уразово Валуйского горокруга из РСЗО «Град». Погиб мужчина, который в это время находился на улице.
10 октября погибли пожилые супруги при обстреле Поповки Краснояружского района. В их дом прилетел снаряд — мужчина скончался на месте, женщина — в машине скорой помощи.
12 октября погибли три жителя Белгорода. Осколки БПЛА разрушили их дом. Пока известно только то, что погибшие были пожилые супруги и их 4-летняя внучка. Родители девочки ранены, сейчас находятся в реанимации.
Все люди, попавшие в наш список — мирные жители Белгородской области. Многие из них занимались повседневными домашними делами, когда их настигла беда. 63 человека — это только погибшие, а вот количество раненых исчисляется сотнями.