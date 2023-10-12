63 мирных белгородца погибли с начала СВО: кто они и что случилось

Первым погибшим с начала СВО был Руслан Нефедов — раненный при обстреле села Солохи Белгородского района, которого не смогли спасти. Произошло это 11 мая 2022 года. Через две недели после этого в селе Журавлёвка получила ранения Елена Ушакова. Женщина вернулась в свой дом за вещами, попала под обстрел, получила ранение и 27 мая скончалась. После этого губернатор Вячеслав Гладков запретил въезд в Журавлёвку и Нехотеевку Белгородского района.