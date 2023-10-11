В РЭО пообещали свести бумажную отчетность к минимуму на фоне принятия закона о РОП

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Как сообщает gorod55.ru, ряд приоритетных тезисов новой реформы был озвучен в рамках проведения паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» на Российском экологическом форуме (РЭФ) 10 октября.
Денис Буцаев, гендиректор ППК «РЭО», отметил, что РОП в перспективе будет оказывать большое влияние на становление в стране экономики замкнутого цикла. Это вызвано тем, что именно РОП формирует экономические предпосылки к формированию эффективной системы возврата вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Глава Российского экологического оператора также заявил, что природоохранный блок российского правительства под управлением вице-премьера Виктории Абрамченко разработал изменения в законодательстве.
«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ. Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими. Это позволит нам верифицировать отчетность», — рассказал Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО.
Валентина Аникеенко, занимающая пост заместителя главы департамента расширенной ответственности производителей Российского экологического оператора, назвала даты основных этапов реформы РОП.
Так, согласно ее комментарию, со следующего года начнет действовать федеральный закон о РОП.
С 1 сентября 2024 года заработают ранее не применяемые требования по части лицензирования. С этого же времени российское правительство может установить перечень наименований продукции и товаров, в производстве которых необходимо будет использовать определенную долю вторсырья.
На данный момент, в течение всего 2023 года, производители и импортеры могут предоставлять отчетность по правилам, которые пока действуют без учета новой законодательной инициативы.
В 2024 и 2025 годах государство может начать эксперимент по апробации новых правил для импортеров.
До конца 2025 года компаниям необходимо будет достичь норматива утилизации для упаковки в 55%.
До 15 апреля 2025 года должно начаться предоставление отчетности на основе новых правил.
С 2026 года норматив для упаковки повышается до 75%, начинают действовать обновленные правила для импортеров.
Финал реформы и введение норматива по 100%-ной утилизации упаковки ожидаются в 2027 году.
Реформа РОП направлена на переход страны к экономике замкнутого цикла.