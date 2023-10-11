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Беспилотник

В приграничье уничтожили два украинских беспилотника

11 октября 2023, 06:34
Фото: Midjourney
Беспилотник
БПЛА самолётного типа обнаружили над Суражским районом. Дроны уничтожила система ПВО, сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Сегодня, 11 октября, ранним утром Суражский район в Брянской области подвергся атаке со стороны Украины. В небе заметили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Их удалось уничтожить с помощью системы ПВО.

На месте работали оперативные и экстренные службы, сообщает издание.

Напомним, что вчера, 10 октября, ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей — супружеская пара. Украинский снаряд прилетел в частный дом белгородцев: мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга умерла по пути в больницу.

ВСУ убили двоих жителей Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#Приграничье#СВО#Александра Склярова#Александр Богомаз
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