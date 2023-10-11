В приграничье уничтожили два украинских беспилотника

Напомним, что вчера, 10 октября, ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей — супружеская пара. Украинский снаряд прилетел в частный дом белгородцев: мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга умерла по пути в больницу.