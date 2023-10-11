В ЕР обсудили промежуточные итоги народной программы и ее финансирование в бюджете

Лидер ЕР акцентировал внимание на поддержке армии России, участников СВО и их семей. Также он напомнил о том, что в бюджете отражены и гражданские цели, например развитие сёл. Если в прошлом году на это заложили примерно 40 млрд рублей, в новом бюджете — уже более 62 млрд. Единороссы предлагают добавить ещё 26,5 млрд рублей в трёхлетний бюджет для достижения целей народной программы.