В ЕР обсудили промежуточные итоги народной программы и ее финансирование в бюджете

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На встрече присутствовали секретарь генсовета партии Андрей Турчак, координаторы направлений, руководители министерств.
Дмитрий Медведев рассказал участникам встречи, что на следующий год в федеральном бюджете запланирован рост расходов на соцполитику на 7,7% — это более 20 трлн рублей. Он отметил, что задача партии — полное обеспечение социальных обязательств, заложенных в программу, пишет rostovgazeta.ru.
Лидер ЕР акцентировал внимание на поддержке армии России, участников СВО и их семей. Также он напомнил о том, что в бюджете отражены и гражданские цели, например развитие сёл. Если в прошлом году на это заложили примерно 40 млрд рублей, в новом бюджете — уже более 62 млрд. Единороссы предлагают добавить ещё 26,5 млрд рублей в трёхлетний бюджет для достижения целей народной программы.
Также отмечается, что бюджет на ближайшую трёхлетку обеспечивает финансирование социальной, медицинской, образовательной частей народной программы партии.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году бюджетникам поднимут зарплату почти на 10%. Помимо этого, предусмотрена индексация всех социальных обязательств, в том числе материнского капитала. Средняя пенсия в 2024 году достигнет 23 244 рублей. Также предусмотрены средства на рост МРОТ.
В «Единой России» предложили нарастить затраты на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиарда рублей.
По словам Андрея Турчака, за первые полгода 2023-го уровень реализации положений народной программы достиг 53%. С начала реализации программы было создано и модернизировано более 8500 социальных объектов.
Как сообщает партийный портал ER.RU, с июня текущего года народная программа партии распространилась и на новые субъекты Российской Федерации. Благодаря этому восстановлены уже более 150 имеющих социальное значение объектов и 2500 многоквартирных домов.
«В рамках народной программы и партпроекта „Новая школа“ к началу учебного года открылись 4 обновленные школы: по одной в городе Белгороде и Красненском районе и две в Прохоровском районе. Эти школы уже сейчас посещают порядка 1400 учеников. Продолжается капитальный ремонт ещё 18 образовательных учреждений, работы на которых планируется завершить до конца текущего года.
Наряду со школами преображаются и спортивные залы в сельских школах. В текущем году уже капитально отремонтированы залы в Васильдольской школе Новооскольского городского округа и Майской гимназии Белгородского района. До конца года также планируется отремонтировать зал в Скороднянской школе Губкинского городского округа.
Партийцы вместе с представителями общественности и родительского сообщества регулярно следят за изменениями, происходящими на всех этапах работы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.