Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

«Лиза Алерт»

В Белгородской области ищут мужчину на Toyota Camry

11 октября 2023, 06:32
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
«Лиза Алерт»
Последний раз 67-летнего Анатолия Кошару видели 10 октября. Информацию о пропавшем мужчине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Анатолия Кошару последний раз видели 10 октября. В этот день он выехал из дома на автомобиле Toyota Camry светлого цвета и не вернулся. Мужчина может находиться как в Прохоровке, так и в Белгороде.

В день исчезновения 67-летний житель региона был одет в тёмно-зелёную куртку, синий свитер с чёрным воротником, светло-синие джинсы и белые кроссовки. Рост мужчины — 185 см, телосложение нормальное. У пропавшего седые короткие волосы и серо-зелёные глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, что 9 октября стало известно об исчезновении 35-летнего Александра Доронина из села Прудки Корочанского района. Мужчина не выходил на связь с близкими с 5 октября. Позже в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что белгородца нашли.

Анатолий КошараАнатолий Кошара
Анатолий Кошара
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
В Белгородской области разыскивают мужчину в чёрном
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домахУщерб почвам от канализационных стоков под Белгородом оценили в 15,7 млн рублей«Гранта» сбила ребёнка на пешеходном переходе под Белгородом
#Белгородская область#Лиза Алерт#Прохоровка#Новости Белгорода#Поиск#Белгород#Пропал человек#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53