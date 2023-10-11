В Белгородской области ищут мужчину на Toyota Camry

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Анатолия Кошару последний раз видели 10 октября. В этот день он выехал из дома на автомобиле Toyota Camry светлого цвета и не вернулся. Мужчина может находиться как в Прохоровке, так и в Белгороде.
В день исчезновения 67-летний житель региона был одет в тёмно-зелёную куртку, синий свитер с чёрным воротником, светло-синие джинсы и белые кроссовки. Рост мужчины — 185 см, телосложение нормальное. У пропавшего седые короткие волосы и серо-зелёные глаза.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что 9 октября стало известно об исчезновении 35-летнего Александра Доронина из села Прудки Корочанского района. Мужчина не выходил на связь с близкими с 5 октября. Позже в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что белгородца нашли.