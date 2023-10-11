У военных в госпитале нехватка одежды? Вячеслав Гладков опроверг информацию

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение местной жительницы, которая состоит в одной из волонтёрских групп. По словам женщины, в группу поступают запросы о необходимости одежды раненым бойцам, которые лежат в госпитале, «раненых солдат не во что одевать».
Глава региона подтвердил, что подобные сообщения действительно поступали. Губернатор после них даже лично выезжал в госпитали и проверял ситуацию. Тем не менее, формы всем хватает.
Бывает, когда поступает много раненых одномоментно, они не успевают получить одежду — много раз такое видел. Но в течение нескольких дней все получают форму. Ни разу не сталкивался с тем, что формы действительно не хватает. Но, на всякий случай, завтра Андрей Иконников выедет на место, встретится с руководством госпиталя и, если будет необходимость, мы быстро окажем помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области