У военных в госпитале нехватка одежды? Вячеслав Гладков опроверг информацию

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение местной жительницы, которая состоит в одной из волонтёрских групп. По словам женщины, в группу поступают запросы о необходимости одежды раненым бойцам, которые лежат в госпитале, «раненых солдат не во что одевать».