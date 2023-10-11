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Published Сегодня, 18:05

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Updated Сегодня, 18:22

Гладков опроверг информацию о нехватке одежды раненым бойцам

У военных в госпитале нехватка одежды? Вячеслав Гладков опроверг информацию

11 октября 2023, 18:05
Фото: 1MI

Гладков опроверг информацию о нехватке одежды раненым бойцам

Белгородка, состоящая в волонтёрской группе, рассказала о поступающих просьбах помочь с одеждой раненым бойцам. Что происходит на самом деле, объяснил губернатор.
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СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение местной жительницы, которая состоит в одной из волонтёрских групп. По словам женщины, в группу поступают запросы о необходимости одежды раненым бойцам, которые лежат в госпитале, «раненых солдат не во что одевать».

Глава региона подтвердил, что подобные сообщения действительно поступали. Губернатор после них даже лично выезжал в госпитали и проверял ситуацию. Тем не менее, формы всем хватает.

Бывает, когда поступает много раненых одномоментно, они не успевают получить одежду — много раз такое видел. Но в течение нескольких дней все получают форму. Ни разу не сталкивался с тем, что формы действительно не хватает. Но, на всякий случай, завтра Андрей Иконников выедет на место, встретится с руководством госпиталя и, если будет необходимость, мы быстро окажем помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Бойцы#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Волонтёрство#Военный госпиталь#СВО#Милена Фишер
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