«Ты ж моё золото!»: губернатору Гладкову оставили значок на странице ВКонтакте

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Где только белгородцы не признавались в любви Вячеславу Гладкову: на улице ловили, в комментариях писали. Там ему и доброго утра пожелают, и о здоровье побеспокоятся, и поблагодарят за всё на свете.
Вчера журналисты Бел.Ру заметили, что на странице ВКонтакте губернатору оставили значок «Ты моё золото! Слов не хватит выразить чувства!». Правда, его достаточно быстро убрали. Видимо, любовь не оказалась взаимной.
Чего только не найдёшь в комментариях на страницах властей. Кроме стандартных комплиментов или ругательств, случаются и такие конфузы, как неделю назад, когда мэрия Белгорода пообещала шебекинцам выехать на отлов снарядов.