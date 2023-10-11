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Вячеслав Гладков и Валентин Демидов

«Ты ж моё золото!»: губернатору Гладкову оставили значок на странице ВКонтакте

11 октября 2023, 07:07
Фото: vk.com/gladkov_vv
Вячеслав Гладков и Валентин Демидов
Такова сила народной любви. Вчера на официальной странице главы региона появилось послание, видимо, от одного из «почитателей».

Где только белгородцы не признавались в любви Вячеславу Гладкову: на улице ловили, в комментариях писали. Там ему и доброго утра пожелают, и о здоровье побеспокоятся, и поблагодарят за всё на свете.

Комментарии на странице Вячеслава ГладковаКомментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава ГладковаКомментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава ГладковаКомментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава ГладковаКомментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава ГладковаКомментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Фото: Bel.ru

Вчера журналисты Бел.Ру заметили, что на странице ВКонтакте губернатору оставили значок «Ты моё золото! Слов не хватит выразить чувства!». Правда, его достаточно быстро убрали. Видимо, любовь не оказалась взаимной.

Страница ВКонтакте губернатора Вячеслава ГладковаСтраница ВКонтакте губернатора Вячеслава Гладкова
Страница ВКонтакте губернатора Вячеслава ГладковаСтраница ВКонтакте губернатора Вячеслава Гладкова
Страница ВКонтакте губернатора Вячеслава Гладкова
Фото: Bel.ru

Чего только не найдёшь в комментариях на страницах властей. Кроме стандартных комплиментов или ругательств, случаются и такие конфузы, как неделю назад, когда мэрия Белгорода пообещала шебекинцам выехать на отлов снарядов.

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#Губернатор#Социальные сети#Комментарий#Белгород#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина
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