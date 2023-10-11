Студентов IT-специальностей объединил квест Пермской ЦБК «Бумажные игры»

Ольга Коршунова, директор по персоналу Пермской целлюлозно-бумажной компании, подчеркнула важность развития компетенций наставничества у инженерно-технического персонала предприятия. По ее словам, для компании важно, чтобы студенты приходили в ПЦБК на практику и оставались здесь работать. Квест готовила большая команда сотрудников Пермской ЦБК. Это те люди, которые готовы стать наставниками для студентов и молодых специалистов.