Студентов IT-специальностей объединил квест Пермской ЦБК «Бумажные игры»

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Published Сегодня, 10:12
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Участниками игры стали 35 студентов, обучающихся по программам информационных технологий в пермском политехе (ПНИПУ) и Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ).
Издание properm.ru сообщает, что перед началом квеста для студентов вузов провели экскурсию по главным цехам Пермской ЦБК, где молодые люди смогли познакомиться с процессом производства бумаги, картона и гофроупаковки, а также больше узнали об экономике замкнутого цикла. Полученные в ходе экскурсии знания помогли студентам успешно проходить задания квеста.
«Ребята увидели современное высокотехнологичное производство. Такие выходы на предприятия просто бесценны, потому что студенты перестают воспринимать предметы как нечто теоретическое», — отметила старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.
Квест «Бумажные игры» проводился в ДК «Бумажник». Участников разделили на шесть команд, которым предстояло пройти по шесть испытаний. В ходе игры студенты использовали свои знания, чтобы спроектировать рабочее место машиниста-оператора, создать алгоритм организации Wi-Fi-сети на удаленном складе, настроить программную и аппаратную части стендов АСУТП и смонтировать сеть для обеспечения интернет-доступа. За успешное выполнение заданий участников награждали специальными бумкоинами.
40 сотрудников Пермской ЦБК стали наставниками для участников квеста. Они помогали командам в случае возникновения вопросов, давали небольшие подсказки, а также оценивали каждый этап испытаний. После прохождения задания лучшим игрокам в командах вручали дипломы и ценные подарки.
Ольга Коршунова, директор по персоналу Пермской целлюлозно-бумажной компании, подчеркнула важность развития компетенций наставничества у инженерно-технического персонала предприятия. По ее словам, для компании важно, чтобы студенты приходили в ПЦБК на практику и оставались здесь работать. Квест готовила большая команда сотрудников Пермской ЦБК. Это те люди, которые готовы стать наставниками для студентов и молодых специалистов.
Напомним, что проект «Бумажные игры» в первый раз прошел в Пермской ЦБК в апреле 2023 года. На предприятии создан производственно-образовательный кластер, партнерами которого стали 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Пермского края.