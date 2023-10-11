«Салют» не порадовал белгородцев победами, несмотря на выделенные 30 млн рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Белгородский ФК «Салют» в последнее время потерпел череду неудач. В связи с этим появилось предположение, что ситуация в клубе может быть связана с сокращением финансирования со стороны властей.
В министерстве спорта Белгородской области изданию сообщили, что в 2023 году клубу из бюджета впервые выделили 30 млн рублей финансовой помощи. Ранее деньги «Салюту» от ведомства не выделялись. Но в этом году чиновники решили оказать помощь футболистам для подготовки команды к участию в соревнованиях.
Однако не факт, что «Салют» продолжит получать финансирование. Как пояснили в министерстве спорта, в рамках реализации соглашения имеются целевые показатели предоставления субсидии. Если их не достичь, то денежные средства будут удерживать.
Какие конкретно требования у министерства к команде, не уточняется. Поэтому решать вопрос финансирования в дальнейшем чиновники будут по итогам текущего чемпионата.
Ранее белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта». Болельщики попросили объяснить, какую поддержку власти оказывают «Салюту». Интересно, что тогда в ведомстве заявили, что финансирование лишь запланировано.