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Published Сегодня, 11:40

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Футбол

«Салют» не порадовал белгородцев победами, несмотря на выделенные 30 млн рублей

11 октября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Футбол

Минспорт рассказал о финансировании белгородского ФК «Салют»

В 2023 году футбольному клубу из бюджета выделили помощь в размере 30 млн рублей. Ранее деньги от минспорта клубу не выделялись. При этом в случае неудач клуб может остаться без бюджетной поддержки. Подробности сообщает Go31.
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Футбол

Белгородский ФК «Салют» в последнее время потерпел череду неудач. В связи с этим появилось предположение, что ситуация в клубе может быть связана с сокращением финансирования со стороны властей.

В министерстве спорта Белгородской области изданию сообщили, что в 2023 году клубу из бюджета впервые выделили 30 млн рублей финансовой помощи. Ранее деньги «Салюту» от ведомства не выделялись. Но в этом году чиновники решили оказать помощь футболистам для подготовки команды к участию в соревнованиях.

Однако не факт, что «Салют» продолжит получать финансирование. Как пояснили в министерстве спорта, в рамках реализации соглашения имеются целевые показатели предоставления субсидии. Если их не достичь, то денежные средства будут удерживать.

Какие конкретно требования у министерства к команде, не уточняется. Поэтому решать вопрос финансирования в дальнейшем чиновники будут по итогам текущего чемпионата.

Ранее белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта». Болельщики попросили объяснить, какую поддержку власти оказывают «Салюту». Интересно, что тогда в ведомстве заявили, что финансирование лишь запланировано.

Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
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