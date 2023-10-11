«Салют» не порадовал белгородцев победами, несмотря на выделенные 30 млн рублей

В министерстве спорта Белгородской области изданию сообщили, что в 2023 году клубу из бюджета впервые выделили 30 млн рублей финансовой помощи. Ранее деньги «Салюту» от ведомства не выделялись. Но в этом году чиновники решили оказать помощь футболистам для подготовки команды к участию в соревнованиях.