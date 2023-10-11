Проводка из алюминия, пол из ДСП: в Борисовке власти выдали врачу «убитую» квартиру

Врач-педиатр из Харькова переехала в Борисовский район Белгородской области и устроилась работать в Борисовскую ЦРБ, а также заключила с властями договор найма служебного помещения. По словам женщины, в договоре прописано, что жилое помещение находится в удовлетворительном состоянии. Но по факту проживать в ней с ребёнком невозможно, так как проводка сделана из алюминия, на полу лежит покрашенное ДСП, в ванной вместо плитки поклеены обои, да и трубы в санузле оставляют желать лучшего. Поэтому женщина попросила помощи губернатора Вячеслава Гладкова.