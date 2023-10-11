Проводка из алюминия, пол из ДСП: в Борисовке власти выдали врачу «убитую» квартиру

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Врач-педиатр из Харькова переехала в Борисовский район Белгородской области и устроилась работать в Борисовскую ЦРБ, а также заключила с властями договор найма служебного помещения. По словам женщины, в договоре прописано, что жилое помещение находится в удовлетворительном состоянии. Но по факту проживать в ней с ребёнком невозможно, так как проводка сделана из алюминия, на полу лежит покрашенное ДСП, в ванной вместо плитки поклеены обои, да и трубы в санузле оставляют желать лучшего. Поэтому женщина попросила помощи губернатора Вячеслава Гладкова.
Глава региона подтвердил, что квартиру, которую выдали педиатру из Харькова, действительно, нужно приводить в порядок.
Завтра глава района будет у вас и, конечно, постараемся помочь быстро привести в порядок вашу квартиру. Там, действительно, есть необходимость оказать эту помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгородской области несколько лет наблюдается дефицит врачей. Для решения проблемы врачам из других регионов власти выдают муниципальное жильё. Но пока что эта мера не помогает — в нескольких учреждениях увольняется больше персонала, чем принимают на работу. На сегодняшний день в области не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медперсонала.