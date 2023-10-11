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Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу врача из Харькова на «убитую» квартиру

Проводка из алюминия, пол из ДСП: в Борисовке власти выдали врачу «убитую» квартиру

11 октября 2023, 17:24
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу врача из Харькова на «убитую» квартиру

11 октября Вячеслав Гладков провёл традиционный прямой эфир, в ходе которого зачитал обращение врача-педиатра из Борисовки. По её словам, власти выдали ей непригодную для жизни квартиру.
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Медики

Врач-педиатр из Харькова переехала в Борисовский район Белгородской области и устроилась работать в Борисовскую ЦРБ, а также заключила с властями договор найма служебного помещения. По словам женщины, в договоре прописано, что жилое помещение находится в удовлетворительном состоянии. Но по факту проживать в ней с ребёнком невозможно, так как проводка сделана из алюминия, на полу лежит покрашенное ДСП, в ванной вместо плитки поклеены обои, да и трубы в санузле оставляют желать лучшего. Поэтому женщина попросила помощи губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава региона подтвердил, что квартиру, которую выдали педиатру из Харькова, действительно, нужно приводить в порядок.

Завтра глава района будет у вас и, конечно, постараемся помочь быстро привести в порядок вашу квартиру. Там, действительно, есть необходимость оказать эту помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгородской области несколько лет наблюдается дефицит врачей. Для решения проблемы врачам из других регионов власти выдают муниципальное жильё. Но пока что эта мера не помогает — в нескольких учреждениях увольняется больше персонала, чем принимают на работу. На сегодняшний день в области не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медперсонала.

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#Белгородская область#Квартира#Ремонт#Врач#Медики#Белгород#Вячеслав Гладков#Борисовская ЦРБ#Муниципальное жилье#Милена Фишер
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