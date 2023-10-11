Правила содержания домашних животных изменили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Белгородской области снова меняются требования к содержанию животных. В июле в регионе утвердили документ по содержанию питомцев, в том числе к их выгулу. Один из пунктов документа исключили.
Согласно изменениям, убрать решили пункт по содержанию домашних животных на территории садоводческих, огороднических товариществ, домов отдыха, санаториев, турбаз, спортлагерей и лагерей отдыха. Ранее содержание питомцев там разрешали с соблюдением дополнительных требований.
Держать питомцев в подъездах, подвалах, на территориях общего пользования по-прежнему запрещено. Подробнее об этом Бел.Ру писало ранее.
Ещё одно изменение коснулось содержания собак на земельном участке. Завести их теперь можно только на том участке, правообладателем которого является хозяин домашнего животного.
Документ вступил в силу 9 октября.
Ранее белгородцев удивили странные таблички на улице Горького. С их помощью местных жителей настоятельно просили не кормить птиц и бездомных животных. Подобное объявление появилось в мае на улице Есенина. Горожанам запрещали кормить голубей.